На кортах Парижа продолжаются матчи первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису. Россиянка Екатерина Александрова встречалась с представительницей Румынии Михаэлой Бузарнеску и добилась победы в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 25 минут.

На кортах Парижа продолжаются матчи первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису. Россиянка Екатерина Александрова встречалась с представительницей Румынии Михаэлой Бузарнеску и добилась победы в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 25 минут.В следующем круге 24-летняя российская теннисистка сыграет с победительницей встречи между Барборой Стрыцовой из Чехии и австралийкой Самантой Стосур.Напомним, что призовой фонд турнира Roland Garros превышает 42 миллиона евро.