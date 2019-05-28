Защитник Химок Алексей Швед признан самым ценным баскетболистом регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2018/19. Главный индивидуальный приз сезона игроку вручила генеральный директор Лиги Илона Корстин.

Защитник "Химок" Алексей Швед признан самым ценным баскетболистом регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2018/19. Главный индивидуальный приз сезона игроку вручила генеральный директор Лиги Илона Корстин.Награждение состоялось в понедельник, 27 мая в Химках перед третьим матчем полуфинала плей-офф "Химки" – УНИКС. В завершившемся регулярном чемпионате Алексей Швед стал лучшим во всей Лиге по очкам (22,8), и показателю +/- (+12.9), вторым по передачам (6,9) и четвертым по эффективности действий (19,5 балла).Напомним, "Химки" заняли третье место в регулярном сезоне, одержав 20 побед в 26 матчах. Причем результат "Химок" со Шведом 14-1, без него 6-5. Российский защитник показал себя непререкаемым лидером клуба, а также одним из самых эффектных и эффективных игроков Лиги, от которых напрямую зависит результат.