Нынешнюю возлюбленную рэпера Тимати Анастасию Решетову ожидает незавидная участь. По мнению известного блогера Лены Миро, модель вскоре отправится на скамейку запасных.

Нынешнюю возлюбленную рэпера Тимати Анастасию Решетову ожидаетнезавидная участь. По мнению известного блогера Лены Миро, модель вскореотправится на скамейку запасных.Обозревательница обратила внимание на слухи о возможнойбеременности Решетовой. Поговаривают, что Анастасия и Тимати скоро станут родителями,якобы друзья даже намереваются отдать им детскую коляску.Если же эта информация правдива, то, по мнению Миро, модельостается только пожалеть. Ведь сразу после рождения ее малыша отправят жить кбабушке – Симоне Юнусовой, матери Тимати. Самой девушке не позволятпринимать участие в воспитании наследника.Лена уверена, что повторит судьбу экс-возлюбленнойрэпера Алены Шишковой, которая в марте 2014 года подарила артисту дочь. МалышкаАлиса растет на попечении матери певца и с Аленой видится лишь от случая кслучаю."Во всем этом свальном грехе прослеживается определеннаялогика. Тимурка, как настоящий султан, не женится. Русские наложницы гаремарожают. Детей забирает Валиде-султан (свекруха). И правильно сделают, кстати.Уж лучше пусть мать Тимура детьми занимается (одного достойного красавца уже ведьвырастила), чем эти штопаные письки все воспитание испортят", – рассудила ЛенаМиро в своем "ЖЖ".Блогер считает, что сразу после родов будетотлучена от постели артиста. Тимати найдет себе пассию посвежее. И моделипридется довольствоваться редкими приглашениями на семейные праздники.