Евросоюз подводит итоги четырехдневных выборов в Европарламент - законодательный орган, представляющий интересы больше 500 миллионов человек. Впервые за 40 лет традиционные партии потеряли решающее большинство, а несистемные — националисты и евроскептики — укрепили позиции.

Евросоюз подводит итоги четырехдневных выборов в Европарламент — законодательный орган, представляющий интересы больше 500 миллионов человек. Впервые за 40 лет традиционные партии потеряли решающее большинство, а несистемные — националисты и евроскептики — укрепили позиции. Британцы голосовали за партию Brexit, каталонцы — за опального лидера Пучдемона, а латвийцы — за отправленного в отставку мэра Риги Ушакова. Ну, а в Австрии правительству победителя — канцлера Курца — несколько часов назад вынес вотум недоверия национальный парламент.Понятия "мейнстрим" и "маргиналы" в Европе потеряли смысл. За прошедшие четыре дня избиратели 28 стран продемонстрировав небывалую активность — явка составила свыше 50%, перетряхнули ландшафт, стоявший в неизменном виде последние 40 лет — землетрясение, предсказанное ультраправыми, состоялось.Политический центр лежит в руинах — Европейская народная партия, объединяющая консерваторов, и блок европейских социал-демократов, больше не контролируют Европарламент. Самые серьезные неприятности случились у них в верхней части списка — в четырех странах, которые направляют в Европарламент наибольшее количество депутатов, производное от численности населения: в Германии, Франции, Великобритании и Италии.Именно итальянские национал-патриоты, выступающие против Брюсселя, миграции и антироссийских санкций, стали главными триумфаторами этих выборов — 35%. Сказать, что ультраправая "Лига" вице-премьера Сальвини, улучшила свой результат — не сказать ничего: было 5 мандатов — будет 28."Я буду пытаться доказать своей работой и поступками, что верю в лучшее будущее, чем то, что для нас приготовили европейские бюрократы", — заявил Маттео Сальвини, лидер партии "Лига Севера", министр внутренних дел Италии.Его союзник по действующему правительству — "Движение пяти звезд" — набрало 17% голосов, по предварительным результатам. Тем не менее оно точно принесет больше 10 депутатских мест в общую копилку евроскептиков. Ожидается, что их французские единомышленники направят в Брюссель не менее 20 человек.Во Франции европейские выборы превратились в дуэль между правящей "Вперед, республика!" Эммануэля Макрона и главной оппозиционной силой — "Национальным объединением" Марин Ле Пен. Своеобразный референдум с переходом на личности — попытка понять, хотят ли французы евроинтеграции или наоборот, дистанцироваться от ЕС.Французы выбрали второе. У Марин Ле Пен больше 23% голосов. По сути она взяла реванш за поражение от Макрона во втором туре президентских выборов два года назад. Она хорошо подготовилась — партию переименовала, открестилась от наследия отца и привлекла молодежь. Ее список возглавил вчерашний студент, 23-летний Жордан Бардела."Французский народ этим вечером четко наказал и преподал унизительный урок президенту республики, который решил задействовать всю полноту власти в этой кампании. Президент превратил эти выборы в плебисцит. Он сам и его политика были отвергнуты", — заявил Бардела."Президент должен сделать выводы после того, как он поставил на кон свою репутацию на этих выборах, когда превратил их в референдум о своей политике и собственной персоне. У него нет иного выхода, как распустить Национальную ассамблею и уступить более демократичной избирательной системе, чтобы лучше представить большинство политического мнения этой страны", — подчеркнула Марин Ле Пен.Она обратилась к истории. В мае 1968-го Шарль де Голь в ответ на студенческие протесты объявил о "великой французской реформе ХХ века". Его законопроект на референдуме провалился, и он тут же подал в отставку.Но то де Голль, а тут Макрон. О результатах европейского голосования он так и не смог ничего сказать, за него это пыталась сделать пресс-секретарь."Мы уступили "Национальному объединению" Ле Пен, но у них не такие уж высокие цифры. – Но я спрашиваю не о низ, а о вас, о партии "Вперед, республика!" – Мы не победили, но учитывая, что мы новое объединение, что страну лихорадило от социального кризиса, мы справили и поэтому, молодцы", — заявила она.Премьер Эдуард Филип признал итоги унизительными, это слово в заголовки вынесли и зарубежные СМИ.Французское правительство обещало усвоить урок, с оговоркой, что менять экономический курс, распускать парламент или отправлять кого бы то ни было в отставку Макрон не собирается. Ле Пен начала подготовку к новой схватке. Через год во Франции — муниципальные выборы.Макрон может утешать себя тем, что фракция либерал-демократов, к которым в Европарламенте собирается примкнуть его партия, также улучшила свой результат — с 68 до 107 мандатов.На левом фланге в числе безусловных победителей — партия Зеленых. Представительство экологов расширится с 52 до 71 депутата, и в их рядах в Европарламент вернется и лидер "Русского союза Латвии" Татьяна Жданок.Бывший мэр Риги Нил Ушаков, к разочарованию тех, кто спровоцировал его уход, также продолжит политическую карьеру в Брюсселе, хотя в целом европейские социал-демократы потеряли многих: их было 191 останется 150.Крайне левые силы, по предварительным результатам, вышли из электоральной мясорубки практически без потерь, но, как минимум, один правительственный кризис, связанный с их провальным выступлением, есть. По итогам европейских, региональных и муниципальных выборов в Греции премьер Ципрас объявил об отставке. Правящая партия "Сириза" умудрилась проиграть их все разом.В Австрии скоро также будет техническое правительство — до досрочных выборов. Австрийский парламент сегодня вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу, который на прошлой неделе разорвал коалицию с ультраправой "Свободой", и выгнал из правительства ее министров, в связи со скандалом вокруг их партийного лидера, бывшего вице-канцлера Штрахе.Два года назад на Ибице Штрахе имел неосторожность под прицелом скрытых камер договариваться о предвыборном финансировании своей партии с якобы русской миллионершей.Тот факт, что теперь уже точно — это была ловушка, ничего не меняет, и единственное, что могла сделать "Свобода" — это отомстить вчерашнему союзнику, опираясь на поддержку социал-демократов. И тем, и другим это еще может выйти боком, потому что вотум недоверия премьеру вынесен через несколько часов после триумфа его партии на выборах в Европарламент — австрийских консерваторов Курца поддержали 35,5% процентов избирателей.Исторически лучшие цифры. А сами ультраправые при этом, как минимум одно место потеряли — взяли только три мандата. Более чем скромные цифры на фоне того унижения, которое британские евроскептики учинили над старейшим парламентом Европы.В Великобритании опять победил "Brexit". На этот раз так называется партия, которая появилась здесь всего два месяца назад. У неё даже нет ни программы, ни манифеста, один только призыв — на выход из Евросоюза. И тем не менее, эта партия собрала здесь 32% голосов избирателей, для сравнения у правящих консерваторов всего 9%, у оппозиционных лейбористов 14%.Лидер победившей партии Найджел Фарадж уже потребовал себе место за столом переговоров с Евросоюзом."Я хочу радикально изменить форму британской политики. Устаревшая система голосования, абсурдная палата лордов – всё это нужно вычистить и начать заново", — заявил он.Правящие консерваторы в растерянности. Во главе партии "хромая утка" Тереза Мэй, 7 июня она покидает пост лидера. За её кресло уже началась ожесточенная борьба. Один из ключевых кандидатов — бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, обещает Brexit любой ценой, неважно, будет или нет соглашение с ЕС. Джонсон первым отреагировал на поражение своей партии на европейских выборах."Вывод из итогов выборов в Европарламент очевиден – если продолжим в том же духе, останемся ни с чем", — считает он.Возмущённые сторонники "Brexit" критикуют ведущих Би-би-си за то, что они крайне скупо сообщали об успехах партии Фараджа. Зато дали слово бывшему помощнику премьер-министра Тони Блэра Алистеру Кэмпбеллу, который совершенно бездоказательно обвинил победителей в том, что они, якобы, существуют на деньги из России. Не спросив Кэмпбелла, чем он может подтвердить свои слова."Вы провели прекрасную кампанию, отлично поработали в социальных сетях, провели массу полезных мероприятий, получили все необходимые российские рубли. Всё было отлично, снимаю перед вами шляпу – очень хорошая кампания", — заявил в эфире своему сопернику Кэмпбелл.В партии Фараджа, кроме него самого, нет никаких серьезных политических фигур. Но то, что избиратели готовы голосовать за эту сборную солянку, говорит об их отношении к действующим парламенту и правительству, которые фактически замотали результаты референдума о Brexit.Многие здесь пытались представить это голосование как своего рода тест для возможного повторного референдума о выходе из Евросоюза. Трудно оценить результат, потому что в основных партиях есть как сторонники, так и противники Brexit. Но местному истеблишменту послан явный сигнал — им здесь недовольны.Бельгийцы тоже недовольны. Гнездо евроскептиков оказалось в цитадели евробюрократов. Националисты из "Нового фламандского альянса" и партии "Фламандский интерес" на двоих набрали 25% голосов — 5 мандатов, которые вливаются в ультраправую коалицию, формирующуюся вокруг партий Ле Пе, Сальвини, Фараджа и немецкой "Альтернативы для Германии", которая получает 10-11 мандатов."Я знаю, что вы голосовали за нас не для того, чтобы мы комфортно расположились в Брюсселе, не для того, чтобы мы стали членами их клуба. Мы отправляемся в Брюссель, чтобы восстановить Евросоюз, вернуть ему его главные функции", — заявил Йорг Мойтен, лидер партии "Альтернатива для Германии".При этом правые очевидно собираются мешать центристскому большинству решать задачи, даже такие простые в прошлом, как согласие по кадровому составу Еврокомиссии.У Европейской народной партии, куда входит ХДС Меркель, и социал-демократов в общей сложности набирается 326 мест, а для того, чтобы действовать без оглядки на остальной парламент нужно 376.При формировании парламентской коалиции, которая будет уполномочена выдвинуть кандидатуру на пост председателя Еврокомиссии, им теперь придется сотрудничать либо с либералами, либо с зелеными, либо с европейскими консерваторами и реформистами, куда входит правящая в Польше партия Качиньского.Любой вариант потребует жертв и уступок, поэтому, например, господин Вебер — кандидат Меркель на высший пост в ЕС, уже не кажется таким безусловным фаворитом.Впрочем, это один из неприятных эффектов, который прошедшие выборы могут оказать на политическое самочувствие Европы.Германия опять оказалась на пороге правительственного кризиса. Немецкие социал-демократы потерпели страшное поражение — 15,5%. Не они, а зеленые, сенсационно взявшие 22% — теперь вторая партия Германии. Но это только полбеды: накануне СДПГ потеряла Бремен, где бессменно правила семь десятков лет. Он перешел под контроль партии Меркель. И канцлер вполне может пожалеть об этой победе."Первый раз мы стали третьей сильнейшей партией на национальных выборах, сразу после зеленых. Я поздравляю зеленых и говорю им – выше нос, ведь социал-демократы готовы к этому соревнованию", — сказала Андреа Налес, председатель СДПГ.Вызов для социал-демократов состоит в назревшем решении, к которому руководство партии давно уже подталкивают ее низы: разорвать губительную для партийной репутации коалицию с Меркель. Уйти в оппозицию. Пусть канцлер создает новое правительство, пытается свести воедино интересы финансово-промышленных групп, стоящих за христианскими-демократами, с экологическим радикализмом зеленых. Точнее, не Меркель, а Аннегрет Крамп-Каренбуэр. А Меркель пусть идет в отставку.В общем, все еще только начинается, есть масса отложенных эффектов от этих выборов, которые дадут о себе знать с течением времени. Действительно, как при землетрясении: самое опасное в нем — автершоки.