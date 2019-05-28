Анна Седокова не помнит элементарных вещей из школьной программы. Чудовищная безграмотность певицы вскрылась в шоу Иды Галич 1-11 на YouTube.

Анна Седокова не помнит элементарных вещей из школьнойпрограммы. Чудовищная безграмотность певицы вскрылась в шоу Иды Галич "1-11"на YouTube.Певица известная, но вот простейшие арифметическиедействия артистке, к сожалению, не даются. Ида Галич в своей программепопыталась выяснить, кто умнее – Седокова или ученики. Школьники в соревнованиипобедили, не оставив Анне никаких шансов.Как разделить 7866 на 16 в столбик, без помощи калькулятора,Анна Седокова не знает. Во время программы певица удивлялась – как же она моглавсе это забыть? А вот ее соперницу удивила неспособность артистки: "Что жетут непонятного?", – спросила Анну ученица 4 класса.Со словом "заиндевелый" встретиласьна программе Галич впервые в жизни. Певица спросила у ведущей, знакомо ли ейтакое понятие – и, услышав утвердительный ответ, страшно удивилась. Естественно,и пропущенную букву "и" вставить не сумела – как, впрочем, и заполнитьостальные пропуски.Когда же участников соревнования попросили нарисоватьфотосинтез, быстро изобразила страницу Instagram. Судя по всему, артисткарешила, что это некий аналог фотошопа. Хотя саму Анну ее ошибки не особосмутили. Певица заявила, что она девочка – видимо, имея в виду, что девочкам ник чему засорять мозги ненужной информацией. Артистка не обратила внимания, чтои соперницами ее были преимущественно девочки – которые, как ни странно, умеютделить в столбик и знакомы с правилами русского языка.