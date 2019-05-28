На Украине разнесли оперную певицу. Местная журналистка
и видеоблогер Ольги
Шарий подловила Марию Максакову на
противоречивых словах.
На Украине разнесли оперную певицу. Местная журналистка
и видеоблогер Ольги
Шарий подловила Марию Максакову на
противоречивых словах.
Ольга Шарий сделала выпуск на своем Youtube-канале,
посвященный скандально известной артистке. "Мария Максакова куда-то пропала с радаров, не получилось
у нее петь в оперном театра, не получилось у нее стать звездой украинской оперы",
– язвительно подметила журналистка.
Далее она в едком
саркастическом стиле прокомментировала программу "Чистосердечное признание" на
НТВ, героиней которой стала Мария Максакова. Видеоблогер высказалась по поводу
версий об убийстве мужа певицы, экс-депутата Дениса Вороненкова и якобы
существующих несостыковках в подаче их Марией Максаковой.
Кроме того, Ольга Шарий
отметила, что оперная дива утверждала, что на Украине царит демократия, а потом
говорила обратное. Пользователи Сети в комментариях тоже ополчились на и составили массу резких негативных комментариев в ее сторону.
"Дрянь она, подлая, все
она знала! Гадила на голову всем и в том числе собственной стране!", "Молодец!
Поставила эту засранку на место!", "Пониженная социальная
ответственность на лицо", "На лету переобувается!!!", "Ах ты пела?! Это
дело. Так пойди же Попляши!", – распяли фолловеры канала Ольги
Шарий.