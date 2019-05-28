На Украине разнесли оперную певицу. Местная журналистка и видеоблогер Ольги Шарий подловила Марию Максакову на противоречивых словах.

На Украине разнесли оперную певицу. Местная журналисткаи видеоблогер ОльгиШарий подловила Марию Максакову напротиворечивых словах.Ольга Шарий сделала выпуск на своем Youtube-канале,посвященный скандально известной артистке. "Мария Максакова куда-то пропала с радаров, не получилосьу нее петь в оперном театра, не получилось у нее стать звездой украинской оперы",– язвительно подметила журналистка.Далее она в едкомсаркастическом стиле прокомментировала программу "Чистосердечное признание" наНТВ, героиней которой стала Мария Максакова. Видеоблогер высказалась по поводуверсий об убийстве мужа певицы, экс-депутата Дениса Вороненкова и якобысуществующих несостыковках в подаче их Марией Максаковой.Кроме того, Ольга Шарийотметила, что оперная дива утверждала, что на Украине царит демократия, а потомговорила обратное. Пользователи Сети в комментариях тоже ополчились на и составили массу резких негативных комментариев в ее сторону."Дрянь она, подлая, всеона знала! Гадила на голову всем и в том числе собственной стране!", "Молодец!Поставила эту засранку на место!", "Пониженная социальнаяответственность на лицо", "На лету переобувается!!!", "Ах ты пела?! Этодело. Так пойди же Попляши!", – распяли фолловеры канала ОльгиШарий.