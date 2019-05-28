Испанский футбольный клуб Эйбар выкупил у Барселоны права на левого защитника Марка Кукурелью. Сделка по 20-летнему футболисту обошлась оружейникам в два миллиона евро.

Испанский футбольный клуб "Эйбар" выкупил у "Барселоны" права на левого защитника Марка Кукурелью. Сделка по 20-летнему футболисту обошлась "оружейникам" в два миллиона евро.Кукурелья является воспитанником "сине-гранатовых", он перешел в "Эйбар" на правах аренды в последний день лета 2018 года. В составе испанской команды в минувшем сезоне принял участие в 33 играх во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.El Eibar hace efectiva la opción de compra de Marc Cucurella. El futbolista ha jugado esta temporada en calidad de cedido del @FCBarcelona