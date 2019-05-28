Несправедливость при продлении выплат в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка необходимо устранить. С просьбой пересмотреть федеральное законодательство в Минтруд обратилась Единая Россия. По словам депутата Госдумы, координатора партийного проекта Крепкая семья Ольги Окуневой, для этого нужно не учитывать единовременную матпомощь семьям, которую им назначили в предыдущем году.

Несправедливость при продлении выплат в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка необходимо устранить. С просьбой пересмотреть федеральное законодательство в Минтруд обратилась "Единая Россия". По словам депутата Госдумы, координатора партийного проекта "Крепкая семья" Ольги Окуневой, для этого нужно не учитывать единовременную матпомощь семьям, которую им назначили в предыдущем году.Ежемесячная выплата на ребенка до достижения им полутора лет назначается на один год в размере 10 тысяч рублей, напомнила Окунева. После этого родители могут подать новое заявление и должны предоставить справку о доходах за прошлый год."В перечень источников дохода попадают ежемесячные выплаты на детей, и родителям отказывают по причине их якобы высокого дохода", – отметила парламентарий.Окунева напомнила, что из-за несовершенства федерального законодательства двум десяткам семей в Челябинской области отказались продлевать пособия на первенца. Это чрезвычайная ситуация, учитывая, какое внимание государство уделяет вопросам демографии, отметила законодатель.Она обратилась в Минтруд и попросила пересмотреть законодательство и при расчете дохода семьи не учитывать сумму, которая выделяется семье из бюджета в качестве единовременной материальной помощи.Ранее двум десятка семей на Урале отказали в продлении пособий на первенца из-за несовершенства законодательства. Они не были признаны нуждающимися, потому что на протяжении года ежемесячно получали пособия – 10 тысяч рублей. Из-за полученных на протяжении прошлого года пособий уровень доходов на каждого члена семьи оказался превышен.Ранее "Дни.ру" писали, что "Единая Россия" добилась предоставления земли многодетным семьям в Республике Алтай. Партийцы рекомендовали регионам разработать "дорожную карту" по выделению участков, чтобы гарантировать сроки и обязательства перед людьми.Партийный проект "ЕР" "Крепкая семья" направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. При его реализации уделяется особое внимание поддержке молодых семей и семей с детьми. Также партийцы держат на контроле сокращение масштабов сиротства в стране.