После расставания с актером Максимом Виторганом Ксения Собчак буквально сияет от счастья. Но есть и другие поводы для радости.

После расставания с актером Максимом Виторганом Ксения Собчак буквально сияет от счастья. Но есть и другие поводы для радости.Ксения Собчак счастлива с режиссером Константином Богомоловым, недавно оформившим развод с актрисой Дарьей Мороз, хотя предпочитает и не демонстрировать этого. Тем не менее, видно, что после расставания с Максимом Виторганом скандально известная ведущая на подъеме: снимает шоу "Осторожно, Собчак!", выпуски которого один интереснее другого, много путешествует, скандалит, снимается.Не забывает Ксения и о материнских заботах. Едва находится свободная минутка, как гламурная блондинка проводит ее с малолетним сыном Платоном. Мальчик, кстати, ее тоже радует. Он хорошо плавает и занимается английским языком. Но не только эти достижения греют душу Ксении Собчак. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram она опубликовала фотографию наследника, стоящего к объективу спиной, которого развлекает актриса в образе диснеевской принцессы."Говорит: "Мама, я видел принцессу, но ты лучше" – и первый раз в жизни я понимаю, что этот мужчина не врет 😂😂 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – похвалилась счастливая Ксения Собчак. отметим, что в многочисленных интервью телеведущая не стесняется признаваться, что к своей внешности относится крайне критически и не обижается на сравнения с лошадью.По словам гламурной блондинки, не самая модельная внешность никогда не была препятствием в ее отношениях с мужчинами. Телеведущая объяснила, что, рано поняв, что не красавица, выработала такие качества характера, благодаря которым понравившийся ей мужчина обращал на нее внимание.