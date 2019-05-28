Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что принял решение не покидать свой пост до формирования нового парламента. По его словам, ему еще предстоит вместе с коллегами из правоохранительных органов провести честные парламентские выборы, которые назначены на 21 июля.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что принял решение не покидать свой пост до формирования нового парламента. По его словам, ему еще предстоит вместе с коллегами из правоохранительных органов провести честные парламентские выборы, которые назначены на 21 июля, после чего он планирует пойти в политику.Юрий Луценко уточнил, что готов покинуть пост Генерального прокурора Украины только после того, как как новый парламент страны сформирует новые органы власти, передает ТАСС.Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, выступая 20 мая в Верховной Раде после церемонии инаугурации, призвал в течение двух месяцев уволить главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, Генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака. Ранее Юрий Луценко заявлял, что в случае увольнения не станет сожалеть, но не считает такое решение правильным, подчеркивая при этом, что не имеет ни моральных, ни юридических прав писать заявление об отставке.