Илья Яббаров после скандального изгнания с проекта удивил фанатов неожиданным признанием. Зрители продолжают следить за поворотом событий в жизни экс-участника Дома-2.

Илья Яббаров после скандального изгнания с проекта удивил фанатов неожиданным признанием. Зрители продолжают следить за поворотом событий в жизни экс-участника "Дома-2".публично признал свои ошибки. Мужчина заверил, что говорит искренне, и воспринимает случившееся как испытание, которое помогло оценить то, что он имеет.После вылета с треском из "Дома-2" экс-участник попросил прощения у своей бывшей девушки и сына Богдана. Он отметил, что все осознал, и теперь малыш является приоритетом. Девушка простила Илью, и пара пытается наладить отношения."Так тяжко осознавать, что мог никогда вас не увидеть, не обнимать и не целовать сынульку", — раскаялся Яббаров.Напомним, что Илья бросил беременную Алену ради другой женщины. С рождением ребенка в нем так не проснулись родительские чувства.Илья Яббаров даже пропустил крещение сына, после чего ведущая проекта Ксения Бородина взбунтовалась. Она набросилась на участника в прямом эфире "Дома-2" и довела его до слез. Видимо, для мужчины это было первым шагом к признанию вины, сообщает .