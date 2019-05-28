Илья Яббаров после скандального изгнания с проекта удивил фанатом неожиданным признанием. Зрители продолжают активно следить за разворотом событий в жизни экс-участника Дома-2.

Илья Яббаров после скандального изгнания с проекта удивил фанатом неожиданным признанием. Зрители продолжают активно следить за разворотом событий в жизни экс-участника "Дома-2".публично покаялся за свои ошибки. Мужчина заверяет, что говорит искренне. Он воспринимает случившееся, как испытание, которое помогло ему оценить то, что он имеет на сегодняшний день.После вылета с треском с "Дома-2" экс-участник попросил прощения у своей бывшей девушки и сына Богдана. Он утверждает, что все осознал, и сейчас малыш является его главным приоритетом. Девушка простила Илью, и сейчас пара пытается наладить отношения."Так тяжко осознавать, что мог никогда вас не увидеть, не обнимать и не целовать сынульку", — раскаивается Яббаров.Напомним, Яббаров бросил Алену еще во время беременности ради другой женщины. С рождением ребенка в нем так и не проснулись родительские чувства. Он никак не участвовал в жизни малыша.Отметим, после того, как Илья пропустил крещение сына, ведущая проекта Ксения Бородина взбунтовалась. Она набросилась на участника в прямом эфире "Дома-2", чем довела его до слез. Видимо, для мужчины это и стало первым шагом к признанию вины, сообщает .