Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка. Прославленная фигуристка больше не может скрывать большой живот.
Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка. Прославленная фигуристка больше не может скрывать большой живот.
О том, что Ирина Слуцкая может быть беременна, слухи ходили еще несколько недель назад. По мнению особо наблюдательных подписчиков личной странички прославленной фигуристки в социальной сети Instagram, уж как-то подозрительно она резко округлилась. Сейчас же спортсменка и вовсе уже не может прятать большой живот под объемными футболками и пиджаками. На свежих фотографиях и видео фигуристки видна ее изменившаяся фигура и увеличившаяся грудь.
При этом Ирина буквально сияет от счастья. По всей видимости, вскоре у 11-летнего Артема и восьмилетней Варвары появится брат или сестра. Отметим, что Слуцкая ждет ребенка от бизнесмена Алексея Говырина., за которого вышла замуж менее года назад.
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