Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка. Прославленная фигуристка больше не может скрывать большой живот.

Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка. Прославленная фигуристка больше не может скрывать большой живот.О том, что Ирина Слуцкая может быть беременна, слухи ходили еще несколько недель назад. По мнению особо наблюдательных подписчиков личной странички прославленной фигуристки в социальной сети Instagram, уж как-то подозрительно она резко округлилась. Сейчас же спортсменка и вовсе уже не может прятать большой живот под объемными футболками и пиджаками. На свежих фотографиях и видео фигуристки видна ее изменившаяся фигура и увеличившаяся грудь.При этом Ирина буквально сияет от счастья. По всей видимости, вскоре у 11-летнего Артема и восьмилетней Варвары появится брат или сестра. Отметим, что Слуцкая ждет ребенка от бизнесмена Алексея Говырина., за которого вышла замуж менее года назад.Материал дополняется