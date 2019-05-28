Юлия Началова при жизни не пускала в свой дом чужих. И ей едва ли понравилось бы столпотворение, которое творится сегодня на ее могиле. Бывший пресс-секретарь певицы призвала поклонников уважать память покойной артистки.

Юлия Началова при жизни не пускала в свой дом чужих. И ейедва ли понравилось бы столпотворение, которое творится сегодня на ее могиле.Бывший пресс-секретарь певицы призвала поклонников уважать память покойнойартистки.Фотографию прихожей в квартире опубликовала вInstagram Анна Исаева. Пресс-секретарь покойной певицы посвятила свойпост тому, что происходит на могиле ее подруги. Исаева отметила, что в домеНачаловой все так, как было при жизни артистки."И икона, и рука от сглаза, и диск ее альбома. Почему явыставляю это фото? Потому что оно характеризует хозяйку квартиры.Обыкновенного человека. Ничего сверхъестественного. Юля не любила съемки надому. Она защищала свой дом от лишних глаз. Кто бы мог представить, что придетсязащищать место ее захоронения?", – написала Исаева.По словам Исаевой, она получает много звонков от журналистов.В первую очередь ее спрашивают – знает ли она, что происходит на могиле и как к этому относится. Интересуются представители прессы также, былли у певицы дар и была ли она святой."Я прощаю журналистов за некорректные вопросы.Святостью не торгуют, ее не назначают и не присваивают как звание. Я понимаюпростых людей, любивших Юлю. Они помнят, это главное. И выражают свое отношениекак умеют. Духовных семинарий не заканчивали, как обращаться с верой и памятьютолком не осведомлены. Прошу об одном– будьте так же аккуратны с этим вопросомкак Юля, не впускавшая толпы страждущих в свой дом", – призываетпоклонников певицы Исаева (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Рассказы о происходящем на Троекуровском кладбище причиняютИсаевой боль. Она просит уважать память Юлии Началовой – и в то же время неверит, что на могиле певицы могут твориться бесчинства. Исаева уверена, чтоникто из приходящих туда не желает зла.умерла 16 марта. Для сотен тысяч ее фанатовэто стало потрясением. Поклонники приходят на кладбище, чтобы поговорить спевицей – уверены, что она их слышит. Люди просят у покойной звезды совета.Кроме того, как сообщалось ранее, некоторые приносят на могилу Началовой кремыи воду – верят, что они заряжаются чудесной энергией.