Искусственный интеллект, разработанный группой сибирских ученых, объяснил, почему финальный сезон фэнтезийной саги "Игра престолов" разочаровал поклонников.

Внимание! Текст содержит спойлеры.Разработчики искусственного интеллекта из Томска, как и многие зрители, остались в недоумении от того, как завершился последний сезон популярного сериала. Они решили выяснить с помощью аппаратно-программного комплекса нового поколения, как должен был развиваться сюжет "Игры престолов" без нарушений логики.- Всем не понравилась концовка сериала, потому что это... не концовка! - рассказал "РГ" один из авторов разработки, ученый Евгений Гарин. - Все дело в том, что снятые серии нам показали не в том порядке, который был изначально задуман.Искусственный интеллект показал, что события в саге должны были развиваться следующим образом. Изначально Дени узнает, что Серсея решила напасть на неё после сражения с мертвыми, разворачивается и разрушает Королевскую Гавань. Далее Варис плетёт против Дейнерис заговор, заговор вскрывается, Вариса сжигают, Сноу убивает Дейнерис. Затем Сноу казнят или жертвуют им в финальной битве в качестве наказания. И только после этого в самом конце в финале происходит битва живых против мертвых, в которых короля ночи убивает Бран.По мнению ученых, шоуранеры сериала пошли на перестановку серий, чтобы избежать прямого цитирования сюжета последней книги Мартина, которая еще не вышла.- В результате получилось как в фильме "Годзилла", - констатируют ученые. - Сначала Годзиллу засыпает рухнувшим зданием, потом он сражается в порту. А утром Годзилла выбирается из-под развалин небоскреба, нарушая все законы логики.- В той вариации, что нам показали непонятно, почему Брана делают королем при живом Сноу, - говорит Евгений Гарин. - А все дело в том, что Сноу уже давно нет в живых. Короля ночи убивает Бран, когда, в общем-то, ни кого из основных претендентов на престол нет в живых, люди обречены на поражение от мертвых. А Бран всех спасает, убивая Короля ночи. За это очень логично его и делают королем, хоть он и калека, хоть и не может иметь детей.Ученые утверждают, что в книге будет именно такая концовка, какую нашёл искусственный интеллект. Таким образом, авторы смогут заработать и на сериале, и на книге. Ожидается, что поклонники будут покупать ее в надежде на правильный логичный конец.- Теперь легко смонтировать и переозвучить 8 сезон таким образом, что это полностью удовлетворит всех зрителей - и само повествование станет логичным, как в первых сезонах, - утверждает Гарин.