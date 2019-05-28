Полиция выясняет, утонули мужчины или нет

Полиция выясняет, утонули мужчины или нетВо Владимире в реке нашли тела двух мужчин. Как сообщают в пресс-службе регионального МЧС, происшествие произошло 25 мая на Клязьме в районе ТЭЦ.Сначала обнаружили одно тело - около 10 утра его случайно увидел рыбак, он же позвонил спасателям. Сотрудники городского поисково-спасательного отряда, прибывшие на место, обнаружили и тело второго погибшего мужчины. Их личности уже установили.Утонули мужчины или нет, предстоит выяснить правоохранителям.