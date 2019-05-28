Едва вернувшись с Мальдив, Анастасия Волочкова с головой окунулась в новый проект. Скандально известная балерина рассказала, из-за кого и чего терпит боль.

Едва вернувшись с Мальдив, Анастасия Волочкова с головой окунулась в новый проект. Скандально известная балерина рассказала, из-за кого и чего терпит боль.Лишь недавно Анастасия Волочкова радовала (или раздражала) многочисленных подписчиков своего аккаунта в социальной сети Instagram фотографиями и видео с райских Мальдив. Балерина демонстрировала непревзойденную растяжку в микроскопических купальниках и великолепную фигуру в коротеньких платьях. А теперь делится с пользователями Сети снимками и роликами, на которых одета в спортивный костюм на фоне подмосковной природы.Оказывается, Анастасия Волочкова занята в новом проекте. Речь идет о постановке "Балерина и клоун", выход которого запланирован на 9 июня в Анапе. Балерина сотрудничает с Николаем Челноковым, к которому ездит почти каждый лень и репетирует по шесть часов. Собственно, он и есть тот самый клоун."Сколько интересного и захватывающего тут вокруг в усадьбе Клоуна на наших репетициях!🙏🏻 Так много реквизита и предметов для нашего нового проекта!🙏🏻 Я в таком восторге!🙏🏻 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – поделилась радостью с подписчиками Анастасия Волочкова.Судя по кадрам, в постановке балерине придется висеть в воздухе в клетке, изгибаться на различных металлических конструкциях и актерствовать. Между репетициями артистка разучивает жонглирование газовыми платочками. В результате некоторых усилий у Анастасии все получилось. "Мне не жаль сил и времени для создания такого проекта! Без увечий небольших, конечно, не обошлось.🙈 Но ничего. Я одержима этой работой!" – призналась .Балерина опубликовала фотографии, на которых продемонстрировала травмы. Речь идет о синяках и содранной на различных металлических конструкциях коже. "Но боль ничто! По сравнению с ощущением счастья! – объявила довольная .