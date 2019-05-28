Парламент Израиля утвердил в предварительном чтении законопроект о самороспуске. Об этом сообщает государственное радио Кан. По его данным, за документ высказались 65 из 120 парламентариев.

Парламент Израиля утвердил в предварительном чтении законопроект о самороспуске. Об этом сообщает государственное радио "Кан". По его данным, за документ высказались 65 из 120 парламентариев, передает телеканал "Россия 24".29 мая истекает срок формирования новой правительственной коалиции по итогам апрельских парламентских выборов. Но создать ее из-за разногласий так и не смогли. Если в ближайшие два дня ситуация останется прежней, то Израиль через 90 дней ожидают повторные парламентские выборы — впервые в истории страны.В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил депутату от возглавляемой им партии "Ликуд" Мики Зохару подготовить законопроект о самороспуске Кнессета.