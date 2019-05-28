Громкий скандал произошел в отеле Martinez в Каннах на глазах публики.
Инициаторами заворухи стали старший сын Виктории и Дэвида Бэкхэм Бруклин и его
девушка Ханна Кросс.
Громкий скандал произошел в отеле Martinez в Каннах на глазах публики.
Инициаторами заворухи стали старший сын Виктории и Дэвида Бэкхэм Бруклин и его
девушка Ханна Кросс.
На очередной
светский прием в Каннах Бруклин Бэкхэм и его девушка модель Ханна Кросс прибыли
не в лучшем расположении духа. Молодые люди достаточно резко общалась друг с
другом, а после пары бокалов между ними завязалась серьзная ссора.
Десятки
людей стали свидетелями того, как 22-летняя модель в ответ на слова Дэвида
пнула его в бок. И молодой человек в порыве гнева поднял на нее руку. В дело
мгновенно вмешалась охрана, которая стала разнимать дерущихся и кричащих друг
на друга знаменитостей.
Повод,
положивший начало этой драке, до сих пор неизвестен. Однако, источник, близкий
к паре, сообщает, что они начала ссориться уже в начале своего прибытия на
Лазурный берег. И в этот раз после взаимных оскорблений молодые люди не смогли
сдержать эмоций и перешли к физическому насилию.
Ранее The
Sun писала, что это уже не первый раз, когда Бруклина Бэкхэма и Ханну Кросс
заставали во время серьезных конфликтов. Сначала их ссору наблюдали на музыкальном
фестивале Coachella, затем Ханну видели заплаканной возле ресторана в
Беверли-Хилз, в том время как сам Бруклин в отчаяние схватился за голову.