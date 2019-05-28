Громкий скандал произошел в отеле Martinez в Каннах на глазах публики. Инициаторами заворухи стали старший сын Виктории и Дэвида Бэкхэм Бруклин и его девушка Ханна Кросс.

Громкий скандал произошел в отеле Martinez в Каннах на глазах публики.Инициаторами заворухи стали старший сын Виктории и Дэвида Бэкхэм Бруклин и егодевушка Ханна Кросс.На очереднойсветский прием в Каннах Бруклин Бэкхэм и его девушка модель Ханна Кросс прибылине в лучшем расположении духа. Молодые люди достаточно резко общалась друг сдругом, а после пары бокалов между ними завязалась серьзная ссора.Десяткилюдей стали свидетелями того, как 22-летняя модель в ответ на слова Дэвидапнула его в бок. И молодой человек в порыве гнева поднял на нее руку. В деломгновенно вмешалась охрана, которая стала разнимать дерущихся и кричащих другна друга знаменитостей.Повод,положивший начало этой драке, до сих пор неизвестен. Однако, источник, близкийк паре, сообщает, что они начала ссориться уже в начале своего прибытия наЛазурный берег. И в этот раз после взаимных оскорблений молодые люди не смоглисдержать эмоций и перешли к физическому насилию.Ранее TheSun писала, что это уже не первый раз, когда Бруклина Бэкхэма и Ханну Кроссзаставали во время серьезных конфликтов. Сначала их ссору наблюдали на музыкальномфестивале Coachella, затем Ханну видели заплаканной возле ресторана вБеверли-Хилз, в том время как сам Бруклин в отчаяние схватился за голову.