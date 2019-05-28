Известные
музыканты Потап и Настя, которые 23 мая стали мужем и женой, рассказали
о серьезных конфликтах. Оказывается, коллеги и будущие супруги могли месяцами не разговаривать.
Известные
музыканты Потап и Настя, которые 23 мая стали мужем и женой, рассказали
о серьезных конфликтах. Оказывается, коллеги и будущие супруги могли месяцами не разговаривать.
Исполнители признались, что часто ссорились во время
совместной работы. По словам Алексея Потапенко, ругались они всегда.
"У Насти очень крепкий
характер, она не слушает никого", – отметил Потап в передаче "Светская жизнь"
на украинском YouTube-канале "1+1". Сделала очень личное признание об их отношениях и
Настя Каменских.
По словам певицы, однажды они с Потапом
разругались в период гастролей и не разговаривали полтора месяца. Дуэт "Потап и Настя" каждый день выступал на сцене, а после концерта артисты садились в разные машины и разъезжались по разным гостиницам.
"Мы оба
заводимся от плохого настроения. Отношения не всегда нормальные, бывают и
срывы. Иногда приходилось и посылать друг друга", – сообщила Настя.
Творческий союз Потапа и
образовался в 2006 году. Настоящим прорывом для коллектива стала
песня "Не пара". Она моментально попала в топ российских и украинских
радиостанций.
Как писали "Дни.ру", слухи об отношениях Алексея Потапенко и появились, еще когда певец был в браке с Ириной
Горовой. С ней продюсер остался в дружеских отношениях.