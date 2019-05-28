Во вторник, 28 мая, президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободит от исполнения обязанностей правительство канцлера Себастьяна Курца. На должность временного канцлера будет назначен министр финансов и действующий вице-канцлер Хартвиг Лёгера.

Во вторник, 28 мая, президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободит от исполнения обязанностей правительство канцлера Себастьяна Курца. На должность временного канцлера будет назначен министр финансов и действующий вице-канцлер Хартвиг Лёгера.Как сообщалось, ранее нижняя палата парламента Австрии – Национальный совет — в связи с правительственным кризисом, разразившимся на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, вынесла вотум недоверия кабинету министров Курца, напоминает ТАСС. Себастьян Курц заявил, что готов беспрепятственно передать власть переходному правительству и поддержать его работу.