Егор Крид раскрыл детали скандала с олигархом Владимиром Киселевым. По словам рэпера, в отмене выступлений в Абу-Даби – с чего и начался конфликт – не было его вины.

Егор Крид раскрыл детали скандала с олигархом ВладимиромКиселевым. По словам рэпера, в отмене выступлений в Абу-Даби – с чего и началсяконфликт – не было его вины.Организаторы фестиваля в Абу-Даби ввели в заблуждениеменеджмент . Рэперу предложили выступить бесплатно на закрытойвечеринке – однако на месте оказалось, что это концерт, на который проданонесколько тысяч билетов.По словам Егора Крида, несмотря на такую "нестыковку",он все же собирался выступать. Сначала музыкант попытался дозвониться до гендиректоралейбла Black StarПашу, однако тот был в самолете и не отвечал на вызов."Пока я звонил Пашу, ко мне подошел человек. Он сказал:"Я работаю на Российскую медиагруппу. Владимир Владимирович Киселев просилпередать, что вас снимают с радиостанций и всех телеканалов РМГ, если вы непойдете выступать". Я стою, не понимаю, что происходит, мой менеджер стоитс открытым ртом", – рассказал в интервью Юрию Дудю на YouTube.Как сообщил музыкант, следом за своим сотрудником появился исам владелец компании РМГ Владимир Киселев. "Тут подходит Киселев иначинает громко и матом объяснять мне, что сломает жизнь, карьеру, бла-бла-бла,на три буквы Крида. На что я сказал: "О'кей, я вас понял". Встал,развернулся и ушел", – заявил Крид в шоу "вДудь".Затем оказалось, что отменено и второе мероприятие, акоманде Егора Крида пришлось добираться из Абу-Даби в Дубай, втиснувшись внесколько машин – их лишили транспорта. Позже рэперу переслали пресс-релиз отРМГ, в котором утверждалось, что Крид "кинул" компанию Киселева.Музыканту позвонили из лейбла Тимати и сообщили, что РМГтребует от него публичных извинений. отказался – поскольку никакойвины за собой не чувствовал. В итоге извиняться пришлось Black Star.