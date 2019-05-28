Комментатор Дмитрий Губерниев выложем в своем Instagram новый ролик. Фанаты в шоке от открывшегося таланта звезды.

Комментатор Дмитрий Губерниев выложем в своем Instagram новый ролик. Фанаты в шоке от открывшегося таланта звезды.Видео посвящено дню рождения друга Дмитрия– рок-музыканта Артура Беркута. Он являлся солистом "Автографа", позже "Арии".Празднование проходило в клубе Glastonberry. Губерниев вместе с Беркутом исполнили песню "О, мой мальчик" группы "Автограф", по данным."Спасибо блестящей публике за страстный прием! Это звездам нужен саундчек, профессионалы всегда отлично поют и танцуют!" – подписан ролик Губерниев.Подписчики остались в полном восторге от такой импровизации. Они оставляли свои хвалебные комментарии. Кто-то даже назвал Дмитрия энерджайзером, отмечает ."И зачем на "Евровидение" Лазарева отправляли? Вот кого надо было!", "Круче Лазарева, сто процентов", – пишут фанаты.