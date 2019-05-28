Врачи заявили о новой угрозе для здоровья людей при курении кальянов и вейпов. Об этом заявил заведущий Центром профилактики и лечения табакурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Олег Кутушев.
Врачи заявили о новой угрозе для здоровья людей при курении кальянов и вейпов. Об этом заявил заведущий Центром профилактики и лечения табакурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Олег Кутушев.
Как сообщает
Агенство городских новостей "Москва", курение
нагреваемого табака в кальянах или вейпах может привести к туберкулезу и другим
инфекционным заболеваниям. Дело в том, что не существует техничегоко регламента
для жидкостей под вейп и кальяны. Также, кальяны не подвергаются санитарной
обратке, вследствие чего повышается риск заразиться туберкулезом или инфекцией.
Средства,
имитирующие курение также опасны – в будущем человек может перейти уже на
курение никотиносодержащей продукции. Помимо этого, не бывает безопасного
курения. "Не существует безопасных вдохов и выдохов табачного дыма, токсический
эффект которого неоспорим – это 7 тыс. токсических веществ, около 50
канцерогенов и мутагенов, тяжелые металлы и радиоактивные вещества", – сказал
Кутушев.
Однако,
туберкулез и инфекционные заболевания оказались не единственным, что способно
навредить человеку при курении кальяна или вейпа. Устройства, нагревающие
табак, приводят к развитию "попкорновой болезни легких". Токсины,
образующиеся от нагревания табака поражают