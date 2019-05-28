Врачи заявили о новой угрозе для здоровья людей при курении кальянов и вейпов. Об этом заявил заведущий Центром профилактики и лечения табакурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Олег Кутушев.

Врачи заявили о новой угрозе для здоровья людей при курении кальянов и вейпов. Об этом заявил заведущий Центром профилактики и лечения табакурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Олег Кутушев.Как сообщаетАгенство городских новостей "Москва", курениенагреваемого табака в кальянах или вейпах может привести к туберкулезу и другиминфекционным заболеваниям. Дело в том, что не существует техничегоко регламентадля жидкостей под вейп и кальяны. Также, кальяны не подвергаются санитарнойобратке, вследствие чего повышается риск заразиться туберкулезом или инфекцией.Средства,имитирующие курение также опасны – в будущем человек может перейти уже накурение никотиносодержащей продукции. Помимо этого, не бывает безопасногокурения. "Не существует безопасных вдохов и выдохов табачного дыма, токсическийэффект которого неоспорим – это 7 тыс. токсических веществ, около 50канцерогенов и мутагенов, тяжелые металлы и радиоактивные вещества", – сказалКутушев.Однако,туберкулез и инфекционные заболевания оказались не единственным, что способнонавредить человеку при курении кальяна или вейпа. Устройства, нагревающиетабак, приводят к развитию "попкорновой болезни легких". Токсины,образующиеся от нагревания табака поражают