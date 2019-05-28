Президент Белоруссии Александр Лукашенко не может быть союзником Украины, уверен Киев. Батька, полагают в Незалежной, полностью зависим от президента России Владимира Путина и проводит политическую линию Кремля.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не может быть союзником Украины, уверен Киев. Батька, полагают в Незалежной, полностью зависим от президента России Владимира Путина и проводит политическую линию Кремля.
Россия напрямую руководит финансами Белоруссии, полагает
бывший посол Украины в республике Роман Бессмертный. В эфире телеканала
"Эспрессо" он признался, что никогда не считал Александра Лукашенко
стратегическим партнером.
Бессмертный призвал разделять народ и руководство Белоруссии. По его словам, власти страны исполняют волю Кремля. "И к Лукашенко так и надо относиться", – заявил украинский дипломат. Батька же
нужен Москве для того, чтобы "сдирать с белорусов последнюю рубашку",
полагает он.
Впрочем, у белорусских экспертов другое мнение. Некоторые уверены, что отношения Путина и безнадежно
испорчены.
В интервью белорусским СМИ политолог Валерий Костка
назвал причину напряженности. По его словам,
Россия намерена создать единое государство с Белоруссией, возглавить которое
может Путин. "В разработанной схеме для Лукашенко не остается места
руководителя", – сказал политолог в интервью "Белорусской
правде".
Эксперт призвал Лукашенко настороженно относиться к Путину:
якобы у главы российского государства есть возможность отстранить Батьку от
власти. При этом политолог подчеркнул, что личный конфликт между лидерами
отражается на официальных контактах двух стран.
Отношения Москвы и Минска резко обострились в
прошлом году. недоволен ценами на российские энергоносители и
нежеланием Кремля компенсировать потери от налогового маневра в нефтяной
отрасли. В свою очередь Россию не устраивают темпы интеграции двух стран в
рамках Союзного государства.