Президент Белоруссии Александр Лукашенко не может быть союзником Украины, уверен Киев. Батька, полагают в Незалежной, полностью зависим от президента России Владимира Путина и проводит политическую линию Кремля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не может быть союзником Украины, уверен Киев. Батька, полагают в Незалежной, полностью зависим от президента России Владимира Путина и проводит политическую линию Кремля.Россия напрямую руководит финансами Белоруссии, полагаетбывший посол Украины в республике Роман Бессмертный. В эфире телеканала"Эспрессо" он признался, что никогда не считал Александра Лукашенкостратегическим партнером.Бессмертный призвал разделять народ и руководство Белоруссии. По его словам, власти страны исполняют волю Кремля. "И к Лукашенко так и надо относиться", – заявил украинский дипломат. Батька женужен Москве для того, чтобы "сдирать с белорусов последнюю рубашку",полагает он.Впрочем, у белорусских экспертов другое мнение. Некоторые уверены, что отношения Путина и безнадежноиспорчены.В интервью белорусским СМИ политолог Валерий Костканазвал причину напряженности. По его словам,Россия намерена создать единое государство с Белоруссией, возглавить котороеможет Путин. "В разработанной схеме для Лукашенко не остается местаруководителя", – сказал политолог в интервью "Белорусскойправде".Эксперт призвал Лукашенко настороженно относиться к Путину:якобы у главы российского государства есть возможность отстранить Батьку отвласти. При этом политолог подчеркнул, что личный конфликт между лидерамиотражается на официальных контактах двух стран.Отношения Москвы и Минска резко обострились впрошлом году. недоволен ценами на российские энергоносители инежеланием Кремля компенсировать потери от налогового маневра в нефтянойотрасли. В свою очередь Россию не устраивают темпы интеграции двух стран врамках Союзного государства.