Дмитрий Дибров, рьяно поддерживающий цветные революции, сам
может стать одной из первых их жертв. К сожалению, устроивший истерику
телеведущий этого не осознает.
Дмитрий Дибров, рьяно поддерживающий цветные революции, сам
может стать одной из первых их жертв. К сожалению, устроивший истерику
телеведущий этого не осознает.
У едва ли найдется повод для недовольства
действующей властью. Телеведущий получает большие деньги, работая в топовой
передаче на федеральном канале. Тем не менее, он, как выясняется, с нетерпением
ожидает революции в России.
"Что же мы слышим из его уст в слитой в Интернет
записи? Ему, оказывается, нравятся цветные революции и он ждет одну из них на
Дону. Почему на Дону то? Дибров что – в Ростове-на-Дону живет? А может, его дом
в престижном районе Москвы находится? А если революционеры с вилами придут его
дом раскулачивать, а не на Дон, его это сильно обрадует?", – возмутился
истеричным выступлением Дмитрия Диброва эксперт Совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Эксперт отмечает, что, к сожалению, далеко не единственный
лицемер и "скрытый революционер" среди ведущих топовых передач на
федеральном ТВ. Если вывести их на откровенность, многие из них скажут тоже
самое.
"В эфире у них такие прекрасные и светлые лица, а за
экраном, оказывается, ждут революцию. Однако проблема в другом. У всех этих
людей есть немалые финансы, на которые действительно запросто можно устроить
революцию. Но они все в итоге могут попасть под горячую руку народа, если
революция реально произойдет. Они что, все этого не понимают? Или они думают,
что финансирующим революцию богатеям скидка будет? Нет конечно!", -
продолжает Манукян.
Эксперт подчеркнул, что и ему, конечно, не нравится то, что в
стране то и дело вскрываются факты многомиллиардного воровства? Он надеется,
что коррупцию начнут постепенно вытеснять – иначе терпение народа лопнет уже
без всяких заявлений Дибровых.
"Желаю ли я России революции? Тоже нет! Платит ли мне
государство за лояльность и за эти слова? Ни копейки не получаю от государства!
Но я, как ответственный человек, прекрасно знаю, что плодами революции чаще
всего пользуются негодяи – и ровно поэтому никогда не поддержу ни одну из
революций в России и призывы к ним", заключил Манукян в беседе с "Днями.Ру".
известен своими неоднозначными
высказываниями. Ведущий программы "Секретная папка" на телеканале
"Звезда" разразился пространной речью во время записи передачи, эту
истерику позже слили в Сеть. В частности, Дибров заявил, что поддерживает
цветные революции и ждет, когда они доберутся до России.