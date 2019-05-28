Дмитрий Дибров, рьяно поддерживающий цветные революции, сам может стать одной из первых их жертв. К сожалению, устроивший истерику телеведущий этого не осознает.

Дмитрий Дибров, рьяно поддерживающий цветные революции, самможет стать одной из первых их жертв. К сожалению, устроивший истерикутелеведущий этого не осознает.У едва ли найдется повод для недовольствадействующей властью. Телеведущий получает большие деньги, работая в топовойпередаче на федеральном канале. Тем не менее, он, как выясняется, с нетерпениеможидает революции в России."Что же мы слышим из его уст в слитой в Интернетзаписи? Ему, оказывается, нравятся цветные революции и он ждет одну из них наДону. Почему на Дону то? Дибров что – в Ростове-на-Дону живет? А может, его домв престижном районе Москвы находится? А если революционеры с вилами придут егодом раскулачивать, а не на Дон, его это сильно обрадует?", – возмутилсяистеричным выступлением Дмитрия Диброва эксперт Совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян.Эксперт отмечает, что, к сожалению, далеко не единственныйлицемер и "скрытый революционер" среди ведущих топовых передач нафедеральном ТВ. Если вывести их на откровенность, многие из них скажут тожесамое."В эфире у них такие прекрасные и светлые лица, а заэкраном, оказывается, ждут революцию. Однако проблема в другом. У всех этихлюдей есть немалые финансы, на которые действительно запросто можно устроитьреволюцию. Но они все в итоге могут попасть под горячую руку народа, еслиреволюция реально произойдет. Они что, все этого не понимают? Или они думают,что финансирующим революцию богатеям скидка будет? Нет конечно!", -продолжает Манукян.Эксперт подчеркнул, что и ему, конечно, не нравится то, что встране то и дело вскрываются факты многомиллиардного воровства? Он надеется,что коррупцию начнут постепенно вытеснять – иначе терпение народа лопнет ужебез всяких заявлений Дибровых."Желаю ли я России революции? Тоже нет! Платит ли мнегосударство за лояльность и за эти слова? Ни копейки не получаю от государства!Но я, как ответственный человек, прекрасно знаю, что плодами революции чащевсего пользуются негодяи – и ровно поэтому никогда не поддержу ни одну изреволюций в России и призывы к ним", заключил Манукян в беседе с "Днями.Ру".известен своими неоднозначнымивысказываниями. Ведущий программы "Секретная папка" на телеканале"Звезда" разразился пространной речью во время записи передачи, этуистерику позже слили в Сеть. В частности, Дибров заявил, что поддерживаетцветные революции и ждет, когда они доберутся до России.