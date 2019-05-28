Местному жителю мешали спать громкие холодильники

Местному жителю мешали спать громкие холодильникиРегиональный Роспотребнадзор из-за жалобы владимирца на ухудшение условий проживания и отдыха проверил магазин «Индейкин дом» на улице Труда. Местного жителя не устраивал громкий шум из торговой точки.Специалисты ведомства провели замеры и выяснили, что уровень шума ночью действительно превышает норму. Шумящее холодильное оборудование разместили прямо под жилой комнатой заявителя.За выявленные нарушения магазин закрыли на 10 суток.