Местному жителю мешали спать громкие холодильники
Местному жителю мешали спать громкие холодильники
Региональный Роспотребнадзор из-за жалобы владимирца на ухудшение условий проживания и отдыха проверил магазин «Индейкин дом» на улице Труда. Местного жителя не устраивал громкий шум из торговой точки.
Специалисты ведомства провели замеры и выяснили, что уровень шума ночью действительно превышает норму. Шумящее холодильное оборудование разместили прямо под жилой комнатой заявителя.
За выявленные нарушения магазин закрыли на 10 суток.