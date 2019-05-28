Продюсер сделал неожиданное заявление. Максим Фадеев объявил своим поклонникам в Instagram, что снялся в сериале.

Продюсер сделал неожиданное заявление.Максим Фадеев объявил своим поклонникам в Instagram, что снялся в сериале.Продюсер ненадолго сменил профессию. Максим Фадеев сыграл в кинопредставителя своей же сферы деятельности."Такая история, я снялся в сериале, а именно: вновой режиссерской работе @nuzhny "Толя робот". Сериал идет по будням в20:00 на @tnt_online. И уже скоро будетсерия с моим участием! Как посмотрите, обязательно напишите свое мнение. Отвсей души благодарю всю съемочную команду за работу", – написал Максим Фадеев. "…Я буду играть роль продюсера", – цитируетавтора постаотметил, что "пыталсяпоказать то, как на самом деле все происходит" в продюсерском мире.При этом он признался, что не считает себя талантливым актером. Крометого, продюсер добавил, что снялся в сериале потому, что хотел поработатьс режиссером Алексеем Нужным.Поклонники написали вкомментариях, что с нетерпением будут ждать выхода серии. "Будем смотреть с огромным удовольствием, МаксимАлександрович", "Сериал посмотримобязательно и напишем мнение!", "Максим, вы большой молодец. Успехов вамв актерской карьере", – высказались фолловеры. Однако многие подписчики припомнилив комментариях его обещание высказаться о спецвыпускешоу "Голос. Дети".