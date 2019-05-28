Продюсер сделал неожиданное заявление.
Максим Фадеев объявил своим поклонникам в Instagram, что снялся в сериале.
Продюсер сделал неожиданное заявление.
Максим Фадеев объявил своим поклонникам в Instagram, что снялся в сериале.
Продюсер ненадолго сменил профессию. Максим Фадеев сыграл в кино
представителя своей же сферы деятельности.
"Такая история, я снялся в сериале, а именно: в
новой режиссерской работе @nuzhny "Толя робот". Сериал идет по будням в
20:00 на @tnt_online. И уже скоро будет
серия с моим участием! Как посмотрите, обязательно напишите свое мнение. От
всей души благодарю всю съемочную команду за работу", – написал Максим Фадеев. "…Я буду играть роль продюсера", – цитирует
автора поста
отметил, что "пытался
показать то, как на самом деле все происходит" в продюсерском мире.
При этом он признался, что не считает себя талантливым актером. Кроме
того, продюсер добавил, что снялся в сериале потому, что хотел поработать
с режиссером Алексеем Нужным.
Поклонники написали в
комментариях, что с нетерпением будут ждать выхода серии. "Будем смотреть с огромным удовольствием, Максим
Александрович", "Сериал посмотрим
обязательно и напишем мнение!", "Максим, вы большой молодец. Успехов вам
в актерской карьере", – высказались фолловеры. Однако многие подписчики припомнили
в комментариях его обещание высказаться о спецвыпуске
шоу "Голос. Дети".