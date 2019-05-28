Шоумен Андрей Малахов вновь обратил внимание общественности на дело трех сестер Хачатурян из Москвы. В студии программы Прямой эфир телеканала Россия 1 обнародовали заявление адвоката девушек.

Шоумен Андрей Малахов вновь обратил внимание общественностина дело трех сестер Хачатурян из Москвы. В студиипрограммы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" обнародовали заявление адвокатадевушек.На прошлой неделе состоялась пресс-конференция, посвященная расследованиюубийства бизнесмена Михаила Хачатуряна. Следствию удалось установить фактнасилия со стороны предпринимателя по отношению к дочерям."Мы ознакомились с экспертизами биологическими, которыевыявили следы ДНК Михаила и одной из дочерей на одном и том же комплектепостельного белья", – сообщил адвокат Ярослав Пакулин.Теперь родственники сестер Ангелины, Кристины и Марии Хачатурян со стороны матери собираютсянастаивать на том, чтобы следственные органы возбудили уголовное дело вотношении самого Михаила Хачатуряна посмертно. Девочки, по их мнению, должныбыть призваны потерпевшими, так как убийство они совершили под влияниемдлительной психотравмирующей ситуации.Адвокат Кристины Хачатурян – Алексей Липцер сообщил, чтоожидает положительного исхода разбирательства для своей подзащитной. Юристрассказал о судьбе сестер корреспонденту ток-шоу "Прямой эфир"."Мы рассчитываем, что в ближайшие несколько месяцевуголовное дело будет окончено. Доказательств достаточно и большая часть из них –это те доказательства, которые говорят в пользу девочек. Никакой общественнойопасности они представлять обществу не могут", – рассказал Алексей Липцер в сегодняшнемвыпуске программы .Меж тем близкие и друзья Михаила Хачатуряна не признаютрезультаты экспертизы. Они не могут поверить в то, что верующий мужчинанасиловал свою дочь. Тот факт, что девочки могут избежать наказания оченьтревожит их. Ангелину, Кристину и Марию родственники со стороны отца считаютубийцами.Также стало известно о том, в каком сейчас состояниинаходятся девушки. "Сейчас они еще более-менее, а когда пришли в первый раз, тоэто было что-то с чем-то. Любой шорох, и казалось, что они умрут от страха.Дергались ночью. И сейчас Ангелина со мной живет, спим на одной кровати. Послепосещения Следственного комитета она сразу дергается. Конечно, они всепонимают, они осознают, они раскаиваются, но это было безвыходное положение.Деваться им было некуда. Им надоело это насилие. Мало того, что физическое, нои сексуальное", – рассказала родственница девушек Ольга Григорьева в сегодняшнем выпуске программы .Напомним, в июле прошлого года в Москве были задержаны трисестры – Ангелина, Кристина и Мария Хачатурян. Их обвинили в убийстве отцаМихаила. Девочки свою вину не отрицали. На допросе выяснилось, что о Хачатурян систематическииздевался над наследницами – бил, оскорблял, и склонял к интимной связи. Вожидании суда сестры должны жить раздельно, им запрещено общаться друг сдругом.