Певица стала участницей комического шоу. Лолита Милявская сразилась с украинским репером Киевстонером.

Певица стала участницей комического шоу. Лолита Милявская сразиласьс украинским репером Киевстонером.Звезда стала гостьей YouTube-шоу блогера Ильи Соболева "Площадкадля оскорблений". По условиям проекта Лолита Милявская должна былавступить в своеобразный юмористический баттл с рэп-исполнителем Киевстонером.Артистка и ее соперник по очереди говорили друг другу оскорбительныевещи. Перед участниками стояла сложная задача: с юмором задеть собеседника заживое.Лолита и Киевстонер серьезно подошли к выполнению задания. Звезды,не стесняясь подтрунивали над недостатками друг друга. Некоторые остроты былина грани фола."Вам нужно отдать свою одежду в "Жить здорово!", потому чтовы вечно ходите в какой-то мошонке", – говорил певице рэпер. "А если тебеотрезать голову, то ты еще два дня будешь набирать вес", – парировала Милявская,отмечая крупные формы оппонента.Во время баттла Киевстонер упрекнул Лолиту Милявскую в злоупотребленииалкоголем, акцентировал внимание не ее лишних килограммах и раскритиковалмикроблог певицы. "А знаете, какое ваше первое слово было? "О, хорошо пошла!", "Ябы очень хотел, чтобы таких певиц как вы было намного больше, а не просто однаувеличивалась", "А вы в курсе, что если у вас видео не получилось, то необязательноего выкладывать в Instagram", " По Лолитеочень легко узнать время, если она занимается сексом, значит сейчас 2002", -смеялся над Лолитой Милявской музыкант.Артистка, в свою очередь, пропесочила новую композицию Киевстонера, и пристыдила его самого за заискивание перед рэпером Бастой. "Тебя как настоящего рэпера много кто хочет убить. Их зовут холестерин, тромбоз и варикоз", "А у тебя вышел новый трек, правильно? Называется"Гиппопотам"? Не знала, что мастурбация так влияет на мозг и голосовые связки", "Вымолодец, что постриглись налысо, потому что так ваша голова легче пролезает впопу Басте", – говорила звезда.В конце был объявлен победитель. Главный приз достался . В награду певице разрешилиударить в гонг. "Я бы хотела обратиться к моим подписчикам. Я этой ****(ерундой – здесь и далее прим. ред.) занималась за деньги, прямо за большиеденьги, потому что **** (мужской половой орган) меня уже не интересует", -заявила напоследок.