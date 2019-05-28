Певица стала участницей комического шоу. Лолита Милявская сразилась
с украинским репером Киевстонером.
Певица стала участницей комического шоу. Лолита Милявская сразилась
с украинским репером Киевстонером.
Звезда стала гостьей YouTube-шоу блогера Ильи Соболева "Площадка
для оскорблений". По условиям проекта Лолита Милявская должна была
вступить в своеобразный юмористический баттл с рэп-исполнителем Киевстонером.
Артистка и ее соперник по очереди говорили друг другу оскорбительные
вещи. Перед участниками стояла сложная задача: с юмором задеть собеседника за
живое.
Лолита и Киевстонер серьезно подошли к выполнению задания. Звезды,
не стесняясь подтрунивали над недостатками друг друга. Некоторые остроты были
на грани фола.
"Вам нужно отдать свою одежду в "Жить здорово!", потому что
вы вечно ходите в какой-то мошонке", – говорил певице рэпер. "А если тебе
отрезать голову, то ты еще два дня будешь набирать вес", – парировала Милявская,
отмечая крупные формы оппонента.
Во время баттла Киевстонер упрекнул Лолиту Милявскую в злоупотреблении
алкоголем, акцентировал внимание не ее лишних килограммах и раскритиковал
микроблог певицы. "А знаете, какое ваше первое слово было? "О, хорошо пошла!", "Я
бы очень хотел, чтобы таких певиц как вы было намного больше, а не просто одна
увеличивалась", "А вы в курсе, что если у вас видео не получилось, то необязательно
его выкладывать в Instagram", " По Лолите
очень легко узнать время, если она занимается сексом, значит сейчас 2002", -
смеялся над Лолитой Милявской музыкант.
Артистка, в свою очередь, пропесочила новую композицию Киевстонера, и пристыдила его самого за заискивание перед рэпером Бастой. "Тебя как настоящего рэпера много кто хочет убить. Их зовут холестерин, тромбоз и варикоз", "А у тебя вышел новый трек, правильно? Называется
"Гиппопотам"? Не знала, что мастурбация так влияет на мозг и голосовые связки", "Вы
молодец, что постриглись налысо, потому что так ваша голова легче пролезает в
попу Басте", – говорила звезда.
В конце был объявлен победитель. Главный приз достался . В награду певице разрешили
ударить в гонг. "Я бы хотела обратиться к моим подписчикам. Я этой ****
(ерундой – здесь и далее прим. ред.) занималась за деньги, прямо за большие
деньги, потому что **** (мужской половой орган) меня уже не интересует", -
заявила напоследок.