Меланью Трамп недаром иногда называют иконой стиля. Первая леди США сопровождала своего супруга во время визита в Японию – и поразила хозяев встречи своими элегантными нарядами.

Меланью Трамп недаром иногда называют иконой стиля. Перваяледи США сопровождала своего супруга во время визита в Японию – и поразилахозяев встречи своими элегантными нарядами.Дональд с супругой стали первыми иностраннымигостями такого ранга в Стране восходящего солнца после радикальных перемен вовласти. Император Нарухито взошел на трон несколько недель назад.Визит президентской четы в Японию продлился 2 дня. За это времяМеланья Трамп успела очаровать японцев своей элегантностью и сдержанностью. Наодной из официальных встреч первая леди США появилась в платье Roland Mouretцвета фуксии. Правда, злопыхатели тут же вспомнили, что в таком же наряде, толькосинего цвета, появлялась в прошлом году герцогиня Сассекская.Сопровождала супруга и на гала-вечере водворце императора Нарухито. На этот раз она облачилась в элегантное длинноеплатье с вышивкой в виде перьев. Как выяснилось, супруга императора Нарухито, 55-летняяимператрица Масако, в этот вечер выбрала такую же цветовую гамму.Дональд привезли японскому императору подарки.Президент США вручил Нарухито скрипку – альт 1938 года. Кроме того, Трамппривез фотографию композитора Аарона Копленда с автографом и свой собственныйпортрет. Не остался в долгу и император Японии. Американский лидер получил фарфоровуючашу, лакированную шкатулку и портрет с подписью. На вечере присутствовалиоколо 200 гостей, пишет Teleprogramma.pro.