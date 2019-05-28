Меланью Трамп недаром иногда называют иконой стиля. Первая
леди США сопровождала своего супруга во время визита в Японию – и поразила
хозяев встречи своими элегантными нарядами.
Меланью Трамп недаром иногда называют иконой стиля. Первая
леди США сопровождала своего супруга во время визита в Японию – и поразила
хозяев встречи своими элегантными нарядами.
Дональд с супругой стали первыми иностранными
гостями такого ранга в Стране восходящего солнца после радикальных перемен во
власти. Император Нарухито взошел на трон несколько недель назад.
Визит президентской четы в Японию продлился 2 дня. За это время
Меланья Трамп успела очаровать японцев своей элегантностью и сдержанностью. На
одной из официальных встреч первая леди США появилась в платье Roland Mouret
цвета фуксии. Правда, злопыхатели тут же вспомнили, что в таком же наряде, только
синего цвета, появлялась в прошлом году герцогиня Сассекская.
Сопровождала супруга и на гала-вечере во
дворце императора Нарухито. На этот раз она облачилась в элегантное длинное
платье с вышивкой в виде перьев. Как выяснилось, супруга императора Нарухито, 55-летняя
императрица Масако, в этот вечер выбрала такую же цветовую гамму.
Дональд привезли японскому императору подарки.
Президент США вручил Нарухито скрипку – альт 1938 года. Кроме того, Трамп
привез фотографию композитора Аарона Копленда с автографом и свой собственный
портрет. Не остался в долгу и император Японии. Американский лидер получил фарфоровую
чашу, лакированную шкатулку и портрет с подписью. На вечере присутствовали
около 200 гостей, пишет Teleprogramma.pro.