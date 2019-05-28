Исполнитель поведал о том, почему расстался с певицей Нюшей. Также
Егор Крид рассказал, какой, по его мнению, должна быть идеальная жена.
Исполнитель поведал о том, почему расстался с певицей Нюшей. Также
Егор Крид рассказал, какой, по его мнению, должна быть идеальная жена.
Артист стал гостем YouTube-шоу вДудь. Во время интервью Егор
Крид признался, что встречался с вокалисткой Нюшей около трех лет. По словам
звезды, в этих отношениях ему было "некомфортно".
"Мы сидели с ней где-то в ресторане, и я помню четко ее
фразу, которую она мне сказала: "Слушай, у тебя нет денег, чтобы заплатить за
ужин даже?" А у меня тогда не было денег вообще, это были первые годы
нахождения на лейбле. Я на все деньги, что копил, покупал ей какой-нибудь подарок. Я
помню накопил и купил ей ноутбук. В ноль уходил", – вспомнил Егор.
Артист отметил, что очень подружился с мамой Нюши. С родительницей бывшей он до сих пор иногда обменивается поздравлениями во время праздников.
Меж тем остальные члены семьи певицы, по мнению Крида, его недолюбливали из-за финансовой несостоятельности.
Крид рассказал, что испытывал серьезные чувства к Нюше, поэтому
расставание с ней было болезненным. Именно этому разрыву посвящена песня
артиста "Берегу".
"Она смотрит мне в глаза и говорит: "Я тебя больше не люблю".
И тут как будто мне нож вставили в сердце и у меня полилась кровь. Я поехал на
студию и записал эту песню", – вспомнил о расставании с меркантильной артисткой Егор Крид.
Исполнитель сообщил, что уже задумывается о создании семьи, по
его мнению, это самое важное в жизни. Егор видит себя молодым отцом. Однако он
не знает, как с учетом его известности построить здоровые и длительные
отношения с девушкой. Его нынешний статус и профессия мешают ему в личной жизни.
"Это то, что заставляет меня приходить домой и **** (обалдевать
– прим.ред.) от одиночества. Это то, из-за чего я постоянно парюсь. Я понимаю,
что есть будущее и все круто: есть цацки, есть тачки, девочки, есть деньги,
концерты, аудитория. Но, когда мы все постареем, никому ненужные уже будем при
смерти, никто задницу нам не подотрет и поэтому, как бы цинично это не звучало,
близкие люди и семья важнее всего этого", – рассудил .
Артист признался, что
сам не знает какую девушку хотел бы видеть рядом с собой, главное, по словам
звезды, она должна быть доброй. "Либо это должна быть иностранка, либо девушка,
которой от меня ничего не надо, возможно, просто умница из провинции", – отметил .