Госдума в ходе пленарного заседания во вторник, 28 мая, приняла в первом чтении законопроект о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям. Нормативно-правовой акт направлен на реализацию послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Госдума в ходе пленарного заседания во вторник, 28 мая, приняла в первом чтении законопроект о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям. Нормативно-правовой акт направлен на реализацию послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.Глава государства поставил задачу, чтобы семьи, где родилсятретий или последующие дети, получили на погашение жилищного кредитадополнительно 450 тысяч рублей, напомнил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.По его словам, необходимо принять законопроект в максимальнокороткие сроки. "Поскольку он будет иметь обратную силу – с 1 января 2019года", – отметил Володин. Компенсацию смогут получить многодетные семьи, вкоторых в этом году родился ребенок, отметил он."Мы планируем принять законопроект до конца мая", -сообщил спикер Госдумы.Нормативно-правовой акт о компенсации многодетным семьямипотечных кредитов инициировали представители всех думских фракций и членыСовфеда. В числе авторов – председатели верхней и нижней палата парламентаВалентина Матвиенко и Вячеслав Володин.Выплаты на погашение жилищных займов в этом году могутполучить около 30 тысяч семей.Стоит отметить, что это не первая инициатива законодателей,направленная на помощь взявшим ипотеку людям. Так, Володин и Матвиенкопредложили ввести так называемые ипотечные каникулы для граждан, оказавшихся втяжелых жизненных обстоятельствах. Таким заемщикам будет предоставлятьсябеспроцентная отсрочка платежей.В третьем, окончательном чтении нижняя палата парламентаприняла этот закон 18 апреля. Президент Владимир Путин подписал его 1 мая.