Климатолог Владимир Семенов сделал пугающее заявление. Также он поделился подробностями возникновения таких природных явлений.

Климатолог Владимир Семенов сделал пугающее заявление. Также он поделился подробностями возникновения таких природных явлений.Специалист заявил, что после затяжных периодов формируются опасные природные явления. По его словам, они возникают чаще всего в конце мая – начале июня. Также риск сохраняется до сентября и октября.По мнению ученого, высокая температура сулит столичным жителям торнадо, шквалы и смерчи. Не исключено, что довольно сильные. Это связано с тем, что сейчас у нас еще достаточно влажная земля. Продолжительный период жары, в свою очередь, приведет к сильному испарению и накоплению влаги в атмосфересообщает ."То есть атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться в случае прихода холодного фронта. Поэтому могут сформироваться торнадо, смерчи, шквалы", – подчеркнул климатолог.Напомним, на текущую неделю синоптики прогнозируют температуру воздуха до 32 градусов. С 29 мая по 2 июня не исключены непродолжительные дожди, сообщает .