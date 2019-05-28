Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 130 000 рублей.

В конце апреля текущего года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» обратился представитель одной из местных фирм, сообщивший, что с территории складского помещения похищены упаковки с утеплителем, регистраторы отопления, кровельные материалы. Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 130 000 руб.Сотрудники полиции провели комплекс оперативных мероприятий, в результате которого установили, что к хищению может быть причастен 34-летний местный житель, ранее работавший в фирме.Оперативники задержали подозреваемого на территории района. Похищенное имущество полицейские обнаружили на дачном участке подозреваемого.Фигурант в хищении сознался, пояснив, что проник на склад, воспользовавшись оставшимися у него после увольнения запасными ключами. Утеплитель, кровельные и прочие материалы подозреваемый планировал использовать для строительства дачи.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Похищенное имущество изъято.