Водитель легкового автомобиля при повороте налево во двор совершил столкновение с мотоциклом, который следовал во встречном направлении...

На северо-востоке столицы возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб водитель мотоцикла.Водитель легкового автомобиля «ГАЗ» двигался по Проектируемому проезду в направлении Нововладыкинского проезда. В районе д. 12 по Нововладыкинскому проезду, при повороте налево во двор, водитель совершил столкновение с мотоциклом, который следовал во встречном направлении.В результате дорожно-транспортного происшествия 25-летний водитель мотоцикла был госпитализирован в экстренную реанимацию медицинского учреждения г. Москвы, где скончался спустя несколько дней.По данному факту следствием УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29