Владимир Зеленский последовал совету Владимира Путина. Президент Украины прислушался к мудрым словам российского лидера и вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили.

Владимир Зеленский последовал совету Владимира Путина.Президент Украины прислушался к мудрым словам российского лидера и вернулукраинское гражданство Михаилу Саакашвили.Указ опубликован на официальном сайте . Одиниз пунктов этого документа отменяет решение Петра Порошенко о лишении бывшегопрезидента Грузии и экс-губернатора Одесской области украинского гражданства.Обрадованный Михаил Саакашвили уже поблагодарил – и на своей странице в Facebook, и в эфире нескольких украинских телеканалов. Каксообщалось, экс-губернатор Одесской области уже пакует чемоданы – он можетвернуться на Украину 31 мая. В погранслужбе страны заявили, что не видятоснований для того, чтобы не пустить Саакашвили на украинскую территорию.Бывший президент Грузии уже заявил журналистам, чтодолжности его не интересуют. Он возвращается на Украину из принципа – потомучто его изгнали несправедливо. Тем не менее, политик не отрицает, чтособирается мобилизовать работу созданной им когда-то партии "Движениеновых сил" перед выборами в Верховную раду., с точки зрения Михаила Саакашвили,исправил "историческую несправедливость". В 2015 году сбежавший отуголовного преследования в Грузии Саакашвили стал украинским политиком. Онполучил должность губернатора Одесской области. Однако через год ПетрПорошенко, занимавший в то время пост президента, уволил Саакашвили, а затемлишил его украинского гражданства.