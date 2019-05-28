Филипп Киркоров поделился своей энергией с юным чемпионом. Поп-король российской эстрады благословил талантливого танцора Руслана, мальчик просто счастлив.

Филипп Киркоров поделился своей энергией с юным чемпионом. Поп-король российской эстрады благословил талантливого танцора Руслана, мальчикпросто счастлив.щедро раздает свою энергию юным дарованиям.Поп-король приметил юного Руслана на церемонии вручения премии RU.TV. Певец побеседовал с танцором вприсутствии журналистов и благословил мальчика."Филипп Киркоров спросил у сына, чем он занимается.Когда услышал, что бальными танцами, – сказал, что мальчик настоящий артист, положилправую руку ему на голову и благословил. Киркоров сказал, что Руслан очень симпатичныйи харизматичный. Кто-то из журналистов спросил певца: не хотел бы он снятьмальчика в своем клипе? Тот ответил: "Возможно", – рассказал "Дни.ру" отец юного дарования, известный азербайджанский экстрасенс Зираддин Рзаев.По его словам, Руслан очень любит. И благословение кумира стало незабываемым подарком. "Он мнесказал: "Папа, я этот день никогда не забуду, я самый счастливый человек – самКиркоров сказал, что я очень харизматичный и будущий артист", – привелслова сына Рзаев.По словам экстрасенса, у его сына есть мечта – он хочет представлять Россию на Олимпиаде. И Рзаев, как отец, приложит все силы,чтобы мечта сына осуществилась.Как рассказал родитель юного танцора, Руслан занимаетсяанглийским языком. Что же касается бальных танцев, то он достиг большихуспехов, неоднократно побеждал в различных соревнованиях. Рзаев считает, чтотеперь успехи будут еще весомее: ведь знаменитые люди обладают мощнойэнергетикой и через благословение передал ее мальчику.