Филипп Киркоров поделился своей энергией с юным чемпионом. Поп-король российской эстрады благословил талантливого танцора Руслана, мальчик
просто счастлив.
Филипп Киркоров поделился своей энергией с юным чемпионом. Поп-король российской эстрады благословил талантливого танцора Руслана, мальчик
просто счастлив.
щедро раздает свою энергию юным дарованиям.
Поп-король приметил юного Руслана на церемонии вручения премии RU.TV. Певец побеседовал с танцором в
присутствии журналистов и благословил мальчика.
"Филипп Киркоров спросил у сына, чем он занимается.
Когда услышал, что бальными танцами, – сказал, что мальчик настоящий артист, положил
правую руку ему на голову и благословил. Киркоров сказал, что Руслан очень симпатичный
и харизматичный. Кто-то из журналистов спросил певца: не хотел бы он снять
мальчика в своем клипе? Тот ответил: "Возможно", – рассказал "Дни.ру" отец юного дарования, известный азербайджанский экстрасенс Зираддин Рзаев.
По его словам, Руслан очень любит
. И благословение кумира стало незабываемым подарком. "Он мне
сказал: "Папа, я этот день никогда не забуду, я самый счастливый человек – сам
Киркоров сказал, что я очень харизматичный и будущий артист", – привел
слова сына Рзаев.
По словам экстрасенса, у его сына есть мечта – он хочет представлять Россию на Олимпиаде. И Рзаев, как отец, приложит все силы,
чтобы мечта сына осуществилась.
Как рассказал родитель юного танцора, Руслан занимается
английским языком. Что же касается бальных танцев, то он достиг больших
успехов, неоднократно побеждал в различных соревнованиях. Рзаев считает, что
теперь успехи будут еще весомее: ведь знаменитые люди обладают мощной
энергетикой и через благословение передал ее мальчику.