Лидия Федосеева-Шукшина поведала о главном несчастье своей жизни. В студии программы Судьба человека телеканала Россия 1 артистка рассказала, как пережила смерть мужа режиссера и писателя Василия Шукшина.

Лидия Федосеева-Шукшина поведала о главном несчастье своейжизни. В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" артистка рассказала,как пережила смерть мужа режиссера и писателя Василия Шукшина.По словам Лидии Николаевны, в момент трагедии она была на кинофестивале."Я была в Болгарии, он на съемках, мы должны были встретиться. Я ехала сосчастливой мыслью, чтобы сказать: "Вася, тебя один из лучших итальянскихрежиссеров приглашает на роль Достоевского, о чем ты мечтал", – вспомнила артисткав сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека".За день до вылета на родину, Федосеева-Шукшина заметила, чтовсе члены делегации стали вести себя странно и выглядели подавлено. ЛидииНиколаевне сообщили, что она вылетает в Москву раньше и отдельно от остальных.Перед вылетом Лидии Николаевне налили бокал виски. До этого звезданикогда не пробовала этот сорт алкоголя, поэтому пить отказалась. Друзьянастойчиво упрашивали ее хотя бы пригубить напиток. По словам Федосеевой-Шукшиной,она не понимала, почему окружающие вдруг стали вести себя странно.С непривычки артистка сразу опьянела и весь перелет до Москвыпроспала. У трапа ее ждали коллеги. Скорбные лица и слезы на глазах встречающихнасторожили знаменитость."Я спросила: "Что Вася заболел?". Он сказал: "Вася умер". Ясказала, что этого не может быть. Дальше я не помню. Скорая помощь стояла скаким-то иголками, мама приехала моя и все… Я 11 месяцев не выходила из дому.Только в январе вышла: из нотариальной конторы мне позвонили попросилиподписать бумаги о наследстве. Один раз я оделась, вся в черном, а так я всевремя сидела на каких-то уколах", – рассказала артистка ведущему программы .Федосеева-Шукшина отметила, что так и не подарила мужу главный подарок. Василий Шукшин очень хотел сына. В последнем письме матери режиссер написал, чтобы та готовиласьпринимать внука. Об этом Лидия Николаевна рассказала в студии ток-шоу .Напомним, советский кинорежиссер, актер, сценарист иписатель Василий Макарович Шукшин скоропостижно скончался 2 октября 1974 года,в период съемок фильма "Они сражались за Родину". Причиной смерти стал инфарктмиокарда.