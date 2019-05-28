Лидия Федосеева-Шукшина поведала о главном несчастье своей
жизни. В студии программы Судьба человека телеканала Россия 1 артистка рассказала,
как пережила смерть мужа режиссера и писателя Василия Шукшина.
Лидия Федосеева-Шукшина поведала о главном несчастье своей
жизни. В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" артистка рассказала,
как пережила смерть мужа режиссера и писателя Василия Шукшина.
По словам Лидии Николаевны, в момент трагедии она была на кинофестивале.
"Я была в Болгарии, он на съемках, мы должны были встретиться. Я ехала со
счастливой мыслью, чтобы сказать: "Вася, тебя один из лучших итальянских
режиссеров приглашает на роль Достоевского, о чем ты мечтал", – вспомнила артистка
в сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека".
За день до вылета на родину, Федосеева-Шукшина заметила, что
все члены делегации стали вести себя странно и выглядели подавлено. Лидии
Николаевне сообщили, что она вылетает в Москву раньше и отдельно от остальных.
Перед вылетом Лидии Николаевне налили бокал виски. До этого звезда
никогда не пробовала этот сорт алкоголя, поэтому пить отказалась. Друзья
настойчиво упрашивали ее хотя бы пригубить напиток. По словам Федосеевой-Шукшиной,
она не понимала, почему окружающие вдруг стали вести себя странно.
С непривычки артистка сразу опьянела и весь перелет до Москвы
проспала. У трапа ее ждали коллеги. Скорбные лица и слезы на глазах встречающих
насторожили знаменитость.
"Я спросила: "Что Вася заболел?". Он сказал: "Вася умер". Я
сказала, что этого не может быть. Дальше я не помню. Скорая помощь стояла с
каким-то иголками, мама приехала моя и все… Я 11 месяцев не выходила из дому.
Только в январе вышла: из нотариальной конторы мне позвонили попросили
подписать бумаги о наследстве. Один раз я оделась, вся в черном, а так я все
время сидела на каких-то уколах", – рассказала артистка ведущему программы .
Федосеева-Шукшина отметила, что так и не подарила мужу главный подарок. Василий Шукшин очень хотел сына. В последнем письме матери режиссер написал, чтобы та готовилась
принимать внука. Об этом Лидия Николаевна рассказала в студии ток-шоу .
Напомним, советский кинорежиссер, актер, сценарист и
писатель Василий Макарович Шукшин скоропостижно скончался 2 октября 1974 года,
в период съемок фильма "Они сражались за Родину". Причиной смерти стал инфаркт
миокарда.