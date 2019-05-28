Экс-солистка Блестящих и ведущая Дома-2 выложила в Instagram фото, сделанное на кухне. Снимок, на котором Ольга Орлова запечатлена в вафельном халате, вызвал неоднозначную реакцию.

Экс-солистка"Блестящих" и ведущая "Дома-2" выложила в Instagram фото, сделанное на кухне. Снимок, на котором Ольга Орлова запечатлена в вафельном халате, вызвал неоднозначнуюреакцию.Певицапровела в своем микроблоге в соцсети опрос: что ее подписчикипредпочитают носить дома? При этом она показала свое домашнее облачение: белыйвафельный халат. Однако на фотографии Ольга Орлова предстала в макияже."Вот, чтоя за человек, при большом количестве самых разнообразных красивых,шелковых и кружевных, все равно чаще всего надеваю обычный вафельный!" – цитирует артистку . Фолловерыподелились, в чем ходят дома. Примечательно, что снимок вызвал неоднозначнуюреакцию пользователей соцсети.Если самыеверные поклонники отметили ухоженность и красоту Ольги Орловой, то критики принялисьзлорадствовать. "Из отеляв Турции?", "Оля, зачем выставлять то, что не очень?", "Тольковстала, а уже намалевана!", "А вы всегда с утра в вечернем макияже?..","К ортопеду нужно зайти, Оленька. Естьзадатки", "Еще раз внимательно посмотрите на стопы ног – это далеко не совершенство!",– написали комментаторы.Отметим,исполнительницу часто обвиняют в злоупотреблении фотошопом. Что касается личнойжизни, то сердце свободно –звезда пока не нашла подходящего кавалера. Она сосредоточена на воспитании18-летнего сына.Как писали "Дни.ру", телеведущаячасто поднимает в Instagram злободневные темы. Особенно любитпоговорить о любви и отношениях между мужчиной и женщиной.