Экс-солистка
Блестящих и ведущая Дома-2 выложила в Instagram фото, сделанное на кухне. Снимок, на котором Ольга Орлова запечатлена в вафельном халате, вызвал неоднозначную
реакцию.
Экс-солистка
"Блестящих" и ведущая "Дома-2" выложила в Instagram фото, сделанное на кухне. Снимок, на котором Ольга Орлова запечатлена в вафельном халате, вызвал неоднозначную
реакцию.
Певица
провела в своем микроблоге в соцсети опрос: что ее подписчики
предпочитают носить дома? При этом она показала свое домашнее облачение: белый
вафельный халат. Однако на фотографии Ольга Орлова предстала в макияже.
"Вот, что
я за человек, при большом количестве самых разнообразных красивых,
шелковых и кружевных, все равно чаще всего надеваю обычный вафельный!" – цитирует артистку . Фолловеры
поделились, в чем ходят дома. Примечательно, что снимок вызвал неоднозначную
реакцию пользователей соцсети.
Если самые
верные поклонники отметили ухоженность и красоту Ольги Орловой, то критики принялись
злорадствовать. "Из отеля
в Турции?", "Оля, зачем выставлять то, что не очень?", "Только
встала, а уже намалевана!", "А вы всегда с утра в вечернем макияже?..",
"К ортопеду нужно зайти, Оленька. Есть
задатки", "Еще раз внимательно посмотрите на стопы ног – это далеко не совершенство!",
– написали комментаторы.
Отметим,
исполнительницу часто обвиняют в злоупотреблении фотошопом. Что касается личной
жизни, то сердце свободно –
звезда пока не нашла подходящего кавалера. Она сосредоточена на воспитании
18-летнего сына.
Как писали "Дни.ру", телеведущая
часто поднимает в Instagram злободневные темы. Особенно любит
поговорить о любви и отношениях между мужчиной и женщиной.