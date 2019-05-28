В Сети поклонники обсуждают, как сильно изменился Борис Корчевников. По мнению фанатов, это связано с опухолью мозга, которую несколько лет назад тот лечил.

В Сети поклонники обсуждают, как сильно изменился Борис Корчевников. По мнению фанатов, это связано с опухолью мозга, которую несколько лет назад тот лечил.Поводом для обсуждений стал новый выпуск передачи "Судьба человека", героиней которого стала легендарная актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Однако, судя по комментариям, все внимание зрителей было приковано не к артистке, а к ведущему Борису Корчевникову. По их мнению, тот сильно располнел, причем в подозрительно короткие сроки.Фанаты, припомнив информацию о том, что несколько лет назад Борис Корчевников боролся с опухолью мозга, сделали вывод – болезнь снова дала о себе знать. "Давайте все помолимся за здравие Бориса...", "Вспомнила, что слышала о болезни Бориса, увидев его так сильно опухшим... надеюсь, он следит за своим состоянием", "Прочитав несколько комментариев люди пишут об изменении внешности Бори. У него к сожалению опухоль мозга была обнаружена, и я очень надеюсь что набор веса не из за кортизоновых препаратов и ухудшения его здоровья, мне он очень нравится как человек и ведущий, дай бог ему здоровья. Пожалуйста будте добрее , потому что никто не знает злокачественная эта опухоль или нет, про это он старается не говорить, но видимо так как он на лекарствах то не все очень хорошо. Удачи и здоровья еще раз (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – пожелали поклонники в Сети.О том, что у опухоль мозга. стало известно несколько лет назад. Сам телеведущий говорил, что смог побороть болезнь, перенеся операцию. Теперь он помогает онкобольным людям. Причем не только подбадривает народ программами о чудесном исцелении от рака, но и занимается благотворительностью.