Известные музыканты Потап и Настя, которые 23 мая стали мужем и женой, рассказали о серьезных конфликтах. Оказывается, коллеги и будущие супруги могли месяцами не разговаривать.

Известныемузыканты Потап и Настя, которые 23 мая стали мужем и женой, рассказалио серьезных конфликтах. Оказывается, коллеги и будущие супруги могли месяцами не разговаривать.Исполнители признались, что часто ссорились во времясовместной работы. По словам Алексея Потапенко, ругались они всегда."У Насти очень крепкийхарактер, она не слушает никого", – отметил Потап в передаче "Светская жизнь"на украинском YouTube-канале "1+1". Сделала очень личное признание об их отношениях иНастя Каменских.По словам певицы, однажды они с Потапомразругались в период гастролей и не разговаривали полтора месяца. Дуэт "Потап и Настя" каждый день выступал на сцене, а после концерта артисты садились в разные машины и разъезжались по разным гостиницам."Мы обазаводимся от плохого настроения. Отношения не всегда нормальные, бывают исрывы. Иногда приходилось и посылать друг друга", – сообщила Настя.Творческий союз Потапа иобразовался в 2006 году. Настоящим прорывом для коллектива сталапесня "Не пара". Она моментально попала в топ российских и украинскихрадиостанций.Как писали "Дни.ру", слухи об отношениях Алексея Потапенко и появились, еще когда певец был в браке с ИринойГоровой. С ней продюсер остался в дружеских отношениях.