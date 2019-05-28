В областной столице будут праздновать День защиты детей

В областной столице будут праздновать День защиты детейПервого июня во Владимире перекроют центр города. Это необходимо для безопасности дорожного движения во время празднования Дня зашиты детей.С 7 утра и до обеда (14:30) нельзя будет проехать по Дворянской и Большой Московской (на участке от Студёной горы до Гагарина). Объехать можно будет по Студёной горе, Дзержинского, Лыбедской магистрали, 2-й Никольской, Княгининской, Гагарина и Никитской.Помимо этого, с 10:30 на десять минут ограничат движение от Студёной горы до улицы Столетовых. Объехать можно будет теми же путями.