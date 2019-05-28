В Сети появилось фото, на котором певица Валерия запечатлена лежащей в постели с посторонним мужчиной. Лица его не видно, а вот сама популярная исполнительница не пряталась.

В Сети появилось фото, на котором певица Валерия запечатлена лежащей в постели с посторонним мужчиной. Лица его не видно, а вот сама популярная исполнительница не пряталась.Уже 15 лет певица Валерия состоит в браке с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. Мужчина смог осчастливить артистку после ее расставания с Александром Шульгиным, которому та подарила троих детей. Валерия и Иосиф казались одной из самых гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса.До недавнего времени, пока в Сети не появилась фотография, на которой запечатлели Валерию в постели с неким мужчиной. И если на снимке хорошо видно лицо популярной артистки, то понять, с кем она, невозможно – он скрыл лицо. Самое интересное, что снимок обнародовала сама исполнительница. "Мой прекрасный вечер с...... ❤❤❤ А вот с кем, догадайтесь вы сами (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – объявила певица.Одной из первых на пикантный кадр отреагировала ведущая передач "Здоровье" и "Жить здорово!" Елена Малышева. "Я надеюсь, что Это запись шоу "Эмпатия Манучи" со Славой Манучаровым. Все остальное даже страшно предположить. Лерочка!!! У тебя кристальная репутация!!!" – объявила непосредственная телеведущая. Певица Валерия в ответ лишь опубликовала смеющиеся до слез смайлики.Многие подписчики официальной странички артистки в социальной сети Instagram оказались солидарны с . Действительно, именно в передаче Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи" интервью с героем проходит в постели, а ведущий и его гость облачены в пижамы. И именно в этом шоу предлагаются карты (которыми прикрылся таинственный спутник Валерии на фотографии), на которых написаны короткие вопросы или представлены фотографии. По всей видимости, таким оригинальным способом певица дала понять, что записывает новое интервью, которое скоро выйдет в эфир.