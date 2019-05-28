Бывший лидер Украины Петр Порошенко собирается уехать в Европу и стать депутатом Европарламента. При этом на родине против него возбудили уже нескольких уголовных дел, и это далеко не предел. По мнению политтехнолога Олега Медведева, мечтам Порошенко не суждено сбыться.

Бывший лидер Украины Петр Порошенко собирается уехать в Европу и стать депутатом Европарламента. При этом на родине против него возбудили уже нескольких уголовных дел, и это далеко не предел. По мнению политтехнолога Олега Медведева, мечтам Порошенко не суждено сбыться.Экс-президент после разгромного поражения на выборах невидит для себя должности на Украине, уверен бывший помощник и спичрайтер главыгосударства Олег Медведев. В эфире телеканала ZIK политтехнолог признал, что убежденияПорошенко разделяет меньшинство граждан.Медведев напомнил, что бывший президент хотел занятьдолжность в Европарламенте. Но амбициям Порошенко не суждено воплотиться вреальности, уверен политтехнолог.Он подчеркнул, что Украина не является членом Евросоюза ивряд ли станет в обозримой перспективе. Более того, уверен Медведев, со сменойвласти перспектива войти в ЕС у Незалежной стала еще призрачнее. "ИПорошенко не может реализовать свою мечту – стать депутатомЕвропарламента", – сказал Медведев.О желании баллотироваться в законодательный орган ЕСэкс-президент говорил в ходе предвыборной кампании. Порошенко признался, чтоизбрание в Европарламент стало бы для него самым счастливым моментом в жизни.Мечты о Брюсселе оказались недолгими – спустя несколько днейпланы кардинально поменялись. Проигравший глава государства объявил онамерении возглавить правительство в случае проигрыша на президентских выборах.Впрочем, оставаться на Украине для Порошенко все опаснее. Нанего завели уже несколько уголовных дел – о государственной измене и коррупциипри распределении должностей, легализации преступных доходов и провокации вКерченском проливе в ноябре прошлого года.К трем делам может добавиться четвертое. По заявлениюбывшего замглавы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова,правоохранительные органы начали расследование против по обвинению вузурпации судебной вертикали.