Бывший лидер Украины Петр Порошенко собирается уехать в Европу и стать депутатом Европарламента. При этом на родине против него возбудили уже нескольких уголовных дел, и это далеко не предел. По мнению политтехнолога Олега Медведева, мечтам Порошенко не суждено сбыться.
Бывший лидер Украины Петр Порошенко собирается уехать в Европу и стать депутатом Европарламента. При этом на родине против него возбудили уже нескольких уголовных дел, и это далеко не предел. По мнению политтехнолога Олега Медведева, мечтам Порошенко не суждено сбыться.
Экс-президент после разгромного поражения на выборах не
видит для себя должности на Украине, уверен бывший помощник и спичрайтер главы
государства Олег Медведев. В эфире телеканала ZIK политтехнолог признал, что убеждения
Порошенко разделяет меньшинство граждан.
Медведев напомнил, что бывший президент хотел занять
должность в Европарламенте. Но амбициям Порошенко не суждено воплотиться в
реальности, уверен политтехнолог.
Он подчеркнул, что Украина не является членом Евросоюза и
вряд ли станет в обозримой перспективе. Более того, уверен Медведев, со сменой
власти перспектива войти в ЕС у Незалежной стала еще призрачнее. "И
Порошенко не может реализовать свою мечту – стать депутатом
Европарламента", – сказал Медведев.
О желании баллотироваться в законодательный орган ЕС
экс-президент говорил в ходе предвыборной кампании. Порошенко признался, что
избрание в Европарламент стало бы для него самым счастливым моментом в жизни.
Мечты о Брюсселе оказались недолгими – спустя несколько дней
планы кардинально поменялись. Проигравший глава государства объявил о
намерении возглавить правительство в случае проигрыша на президентских выборах.
Впрочем, оставаться на Украине для Порошенко все опаснее. На
него завели уже несколько уголовных дел – о государственной измене и коррупции
при распределении должностей, легализации преступных доходов и провокации в
Керченском проливе в ноябре прошлого года.
К трем делам может добавиться четвертое. По заявлению
бывшего замглавы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова,
правоохранительные органы начали расследование против по обвинению в
узурпации судебной вертикали.