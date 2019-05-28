Злоумышленник, совершая недорогие покупки в магазине, похищал элитный алкоголь, который прятал под одежду и выносил из магазина...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Пресненскому району задержали мужчину, подозреваемого в нескольких эпизодах кражи элитного алкоголя из магазинов.В полицию поступило сообщение из службы безопасности одного из магазинов на Большой Грузинской улице о том, что неизвестный молодой человек в торговом зале магазина спрятал под одежду дорогостоящий виски.Сотрудники полиции на месте происшествия задержали подозреваемого – 22-летнего приезжего мужчину.Полицейскими, при просмотре камер видеонаблюдения, установлена причастность задержанного мужчины еще к четырем аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Злоумышленник, совершая недорогие покупки в магазине, похищал элитный алкоголь, который прятал под одежду и выносил из магазина.По данным фактам Отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району и району Хамовники возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанного к аналогичным противоправным деяниям.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60