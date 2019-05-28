Злоумышленница, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны потерпевшего, совершила кражу денег...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали 32-летнюю женщину, подозреваемую в краже у пенсионера.В дежурную часть с заявлением о краже обратился 85-летний москвич. Он рассказал, что из его квартиры на Нагатинской улице пропали денежные средства.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 32-летняя москвичка – родственница потерпевшего. Установлено, что злоумышленница, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны потерпевшего, совершила кражу денег. Похищенным она распорядилась по своему усмотрению.По данному факту дознанием ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22