Телеведущая может появиться на главной кнопке страны в следующем телесезоне. Кандидатура Ксении Собчак сейчас обсуждается руководством Первого канала.

Телеведущая может появиться на главной кнопке страны вследующем телесезоне. Кандидатура Ксении Собчак сейчас обсуждается руководствомПервого канала.Светская львица может вернуться под крыло Константина Эрнста. Поговаривают, что Ксении Собчак предлагают стать ведущейсобственной программы.В пресс-службе канала эту информацию подтвердили. Как оказалось, скандальной блондинке присматривают место уже давно, однако никаких конкретных подвижек пока нет. Возможно, знаменитостьпоявился уже в новом телесезоне – с начала осени 2019 года.Собчак также подтвердила переговоры с каналом. "Такие планыдавно есть, но пока никакой определенности по ним нет, все в стадии обсуждения.Пока стадия: "Классная идея, давайте попробуем!" – цитирует Ксению .Напомним, что светская львица уже работала на Первом канале. Десятьлет назад она была ведущей в экстремальном проекте "Последний герой". ТакжеКсении Собчак удалось поработать в программе "Две звезды", где она выступалавместе с Татьяной Лазаревой и Тиной Канделаки.Отметим, что в 2012 году светскую львицу перестали приглашатьна федеральные каналы. Тогда активно продвигала себя в политике, а этоне нравилось телевизионным боссам. Теперь, судя по всему, звезда получила своеобразное помилование.Оставшись не у дел, теледива решиласоздать собственное шоу. Каждую неделю в YouTube выходит программаКсении: "Осторожно, Собчак!". В рамках этого шоу светская львица берет интервьюу знаменитостей. А совсем недавно стала генеральным продюсеромтелеканала Super, входящего в холдинг "Газпром-Медиа.