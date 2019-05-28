Телеведущая может появиться на главной кнопке страны в
следующем телесезоне. Кандидатура Ксении Собчак сейчас обсуждается руководством
Первого канала.
Телеведущая может появиться на главной кнопке страны в
следующем телесезоне. Кандидатура Ксении Собчак сейчас обсуждается руководством
Первого канала.
Светская львица может вернуться под крыло Константина Эрнста. Поговаривают, что Ксении Собчак предлагают стать ведущей
собственной программы.
В пресс-службе канала эту информацию подтвердили. Как оказалось, скандальной блондинке присматривают место уже давно, однако никаких конкретных подвижек пока нет. Возможно, знаменитость
появился уже в новом телесезоне – с начала осени 2019 года.
Собчак также подтвердила переговоры с каналом. "Такие планы
давно есть, но пока никакой определенности по ним нет, все в стадии обсуждения.
Пока стадия: "Классная идея, давайте попробуем!" – цитирует Ксению .
Напомним, что светская львица уже работала на Первом канале. Десять
лет назад она была ведущей в экстремальном проекте "Последний герой". Также
Ксении Собчак удалось поработать в программе "Две звезды", где она выступала
вместе с Татьяной Лазаревой и Тиной Канделаки.
Отметим, что в 2012 году светскую львицу перестали приглашать
на федеральные каналы. Тогда активно продвигала себя в политике, а это
не нравилось телевизионным боссам. Теперь, судя по всему, звезда получила своеобразное помилование.
Оставшись не у дел, теледива решила
создать собственное шоу. Каждую неделю в YouTube выходит программа
Ксении: "Осторожно, Собчак!". В рамках этого шоу светская львица берет интервью
у знаменитостей. А совсем недавно стала генеральным продюсером
телеканала Super, входящего в холдинг "Газпром-Медиа.