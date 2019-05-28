Текущий вторник отметился очередными звездными скандалами. Дни.ру собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 мая 2019 года.

Текущий вторник отметился очередными звездными скандалами. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 мая 2019 года.В Сети появилось фото, на котором певица Валерия запечатлена лежащей в постели с посторонним мужчиной. Лица его не видно, а вот популярная исполнительница не пряталась.Уже 15 лет певица Валерия состоит в браке с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. Мужчина смог осчастливить артистку после ее расставания с Александром Шульгиным, которому та подарила троих детей. Валерия и Иосиф казались одной из самых гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса. До недавнего времени.В Сети поклонники обсуждают, как сильно изменился Борис Корчевников. По мнению фанатов, это связано с опухолью мозга, которую он лечил несколько лет назад.Поводом для обсуждений стал новый выпуск передачи "Судьба человека", героиней которого была легендарная актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Все внимание зрителей было приковано не к гостье, а к ведущему Борису Корчевникову. По их мнению, он сильно располнел, причем в подозрительно короткие сроки.Конкурс неигрового кино на первом международном кинофестивале "Герой и время" в Железноводске открылся картиной Юлии Бобковой "На краю", рассказывающей в пяти новеллах про удивительный мир острова Сахалин и его жителей.В создании ленты принимала участие дочь Андрея Кончаловского.Первые слухи о беременности герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон появились еще в феврале. Накануне стали известны подробности, раскрывающие интригу.Предположения об интересном положении Кейт Миддлтон посыпались после ее поездки с мужем, принцем Уильямом, в Северную Ирландию. Там герцогиня долго сюсюкалась с пятимесячным малышом во время общения с народом, чем вызвала волну подозрений.Лидия Федосеева-Шукшина всегда была статной и интересной. В нее влюблялись мужчины – обожали, боготворили. Ей завидовали женщины – подражали, ненавидели. Однако время, как пела Алла Пугачева, ни на миг не остановишь.Лидия Николаевна все чаще передвигается в инвалидном кресле. А если и ходит – то медленно, с тростью. В марте появилась информация о том, что у актрисы отказали ноги, и она госпитализирована с подозрением на инфаркт. Однако супруг артистки Бари Алибасов заявил, что та чувствует себя хорошо, хоть и был небольшой гипертонический криз.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 мая 2019 года, читайте в и специальных .