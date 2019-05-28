Лера Кудрявцева стала участницей международного скандала. Ситуацию прокомментировал ее молодой муж, хоккеист Игорь Макаров.

Лера Кудрявцева стала участницей международного скандала. Ситуацию прокомментировал ее молодой муж, хоккеист Игорь Макаров.Австрийская пресса обвинила российскую телеведущую Леру Кудрявцеву в подкупе вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, который подал в отставку после обвинений в коррупции. Дальше – больше. Стало известно, что распускается и кабинет министров страны. Сама Лера Кудрявцева узнала о разразившемся скандале из прессы и пришла в бешенство."Сегодня я на первых страницах газет Австрии. Оказывается я виновата в отставке вице-канцлера Австрии. Думала только у нас желтая пресса может позволить себе писать все, что угодно. Оказывается нет . Одна из газет#Österreich Zeitung позволила себе вот такой вот материал. Ну что же, будем разбираться в международном суде 😡(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – высказалась рассерженная Лера Кудрявцева.Однако вскоре эмоции улеглись, а друзья поддержали, и популярная телеведущая решила отнестись к ситуации с юмором. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram она опубликовала передовицу одного из австрийских изданий и написала: "Беру дорого. Обращайтесь". Публикацию прокомментировал молодой супруг Леры Кудрявцевой Игорь Макаров. "Просто зверь", – коротко охарактеризовал жену хоккеист.Друзья – певица Анна Семенович, дизайнер Игорь Гуляев, телеведущая Маша Малиновская, актриса Наталья Рудова – посмеялись вместе с Лерой Кудрявцевой. "Вот это уровень международной карьеры 😂👍🏻 из – за тебя люди с постов летят", – высказался "золотой голос России" Николай Басков. "Ты ж смотри, какая ты влиятельная!!!!!" – восхитилась певица Валерия. А ее коллега Митя Фомин сказал: "Я бы даже озадачился перевести всю эту пургу))".